Chami: “sostenemos el valor de la palabra”

Por estas horas se confirmó la continuidad de Sergio Hernández al frente del combinado nacional.

El Oveja, al menos, estará hasta los juegos olímpicos de Tokio 2020, continuando con la planificación que realizó con los basquetbolistas subcampeones del mundo.

Al respecto el dirigente juninense Miguel Angel Chami, vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Básquetbol, le dijo Democracia: “No se quién instaló en el inconsciente colectivo que éramos los malos de la película. Nada más alejado de la realidad. Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. No vinimos a echar a nadie, sino a consensuar. Sergio Hernández quedó en anunciar su continuidad y nosotros estábamos de acuerdo con que siguiera. Lo hizo a través de sus redes sociales. Entonces no hubo nada más que charlar y va a estar hasta Tokio 2020”.

Respecto a la situación con que se encontró la nueva comisión directiva en la CABB dijo: “Se va a realizar una auditoría interna porque queremos ver fehacientemente los números que nos han dejado.

Lamentablemente el día de nuestra asunción, el 19 de diciembre, a la media hora de haber asumido ya no había quedado ninguno de la vieja comisión entregándonos la documentación pertinente.

Esto nos hizo un poco de ruido. En la Confederación Argentina no encontramos un solo contrato de los cuerpos técnicos actuales. No sabemos dónde están. Y como esto, algunas otras cosas que en el momento oportuno, después de la auditoria que se realizará, saldrán a la luz. Queremos que, no solamente la gente del básquet, sino toda la ciudadanía en general sepa como recibimos la institución más grande del básquetbol nacional”.

Nueva etapa

“A partir del 6 de enero comienza una nueva etapa en la vida institucional de la casa madre del básquetbol argentino. Teníamos todas las puertas cerradas ante el mundo. El mismo 19 de diciembre comenzaron a abrirse nuevamente.

En la Consubasquet, por medio de su titular Marcelo Bedoya, en Fiba Mundo, Fiba Américas, estaremos presentes. Y en el COA (Comité Olímpico Argentino) nuestro representante será Mauricio Gómez Bull, presidente de la Federación de Santa Cruz”.

Respecto a que es el primer referente en la historia del básquet juninense en integrar la fórmula que asumió en los dos cargos más importantes en la Confederación Argentina de Básquetbol, dijo: “Tuve la oportunidad cuando empecé a trabajar con Fabián Borro y el conjunto de Federaciones que componen ´CABB entre todos´. A partir de allí se tejió una muy buena relación donde todos teníamos los mismos ideales sobre dónde queremos llevar al básquetbol nacional".

"Estoy orgulloso y para mí es más que un honor ocupar el cargo de vicepresidente del básquet argentino. Considero que estamos representando a toda la dirigencia nacional que nunca se tendría que haber alejado de la CABB”.

Borro: "Sergio quería seguir y nosotros también; no hay mucho que decir"

El presidente de la CABB dialogó con Básquet Plus y habló sobre la continuidad de Sergio Hernández al mando de la selección. Además, la relación con los jugadores y la Generación Dorada.

Después de una charla entre el nuevo presidente de la CABB y el entrenador subcampeón del mundo con Argentina en China 2019, se confirmó la continuidad de Sergio Hernández en el cargo, al menos hasta Tokio 2020. Sobre eso, la relación con los jugadores y la importancia de la Generación Dorada, habló Fabián Borro, en charla con Básquet Plus.

- Contame la buena noticia…

. Nos juntamos ayer con Sergio y conversamos sobre el proceso y que tenía todo nuestro apoyo. Él tenía ganas de seguir y no hay mucho para decir. La verdad que yo esperaba la continuidad, tiene contrato y está todo bien.

- ¿Fue más fácil de lo que esperabas?

. Fue una charla muy natural. Lógico entre una persona que entra y otra que está trabajando. Para mí no hay nada que tocar y es todo para adelante. Se conversó eso y es lo que dijimos siempre. Para nosotros está todo bien lo que se está haciendo en esto. No hay un pensamiento distinto de lo que está ocurriendo.

-¿No hay que dejar cosas claras como se su suponía que podía llegar a pasar?

. Creo que tenía ganas de darle continuidad y nosotros teníamos ganas de que siga hasta Tokio. Yo le dije todo que sí.

- Decime si sospecho bien o mal: vos quizás le podías cambiar condiciones de laburo a él.

. No se me pasó por la cabeza. Podía surgir por ahí o por qué alguien pensaba que yo no lo quería. Lo que hablamos en público es lo que hablamos en privado. Nosotros queríamos respetar el proceso y esperemos que nos dé el mejor resultado.

-¿Pudieron hablar del futuro? Vos ya dijiste varias veces esto de ir a buscar el oro.

. Es una expresión de deseo.

- En Argentina es difícil asimilar la cuestión de arrancar de cero sin cuentas pendientes, ¿se puede tomar esto como ejemplo de que se puede?

. Por supuesto. Nunca Sergio dijo que no iba a dirigir. Se expresó a favor de la continuidad de Federico (Susbielles) y nosotros nunca dijimos que se iba a ir. Obviamente necesitábamos tener una charla. Él no estaba en Buenos Aires, por eso nos vimos ayer. Pasaron tres días. Era confirmar lo que los dos queríamos. No hay ninguna cuenta pendiente, porque hay que aceptar que la gente puede tener una expresión y es válida. A mi no me molesta lo que hayan dicho.

- Hubo tres ámbitos importantes con apoyo a Federico Susbielles. Una la de Oveja, otra de los jugadores y otra de la de ex jugadores. ¿Querés cerrar ese circuito o que cada ámbito siga su curso sin involucrarte?

. Lo mismo. Todas fueron expresiones de deseo. Hay tres sectores y a mí me parece que el que tiene que hablar con los jugadores es él y yo estoy para acompañar lo que él diga. Tiene que seguir el proceso deportivo. De hecho, estoy en contacto con varios de la Generación Dorada. Quien tenga ganas de venir a aportar su conocimiento, porque muchos los tienen y han conocido instituciones exitosas y modernas en el básquet, y tengan ganas de venir a trabajar son bienvenidos. Contamos con todos ellos. Para nosotros la Generación Dorada es una marca del deporte argentino. La cantidad de llamados que recibí de diferentes partes del mundo es lo que significa la Confederación y la selección argentina. Hay que trabajar en un proceso distinto, que nadie se sienta excluido.

- Luis Scola en Tokio podría llegar a terminar su carrera y siempre se mostró con voluntad de participar. ¿Te lo imaginás?

. Luis solo no, todos, como te dije. Todos los que tengan para aportar y tengan ganas de venir son bienvenidos. Van a tener su lugar, vamos a trabajar todos juntos.