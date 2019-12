Argentino de Junín terminó el año entre los diez mejores equipos

Terminó el año basquetbolístico. La Liga Nacional de Básquetbol entró en receso por las fiestas de fin de año.

Argentino quedó ubicado noveno en la tabla posicional, con la mitad de los partidos que jugó ganados. Hasta acá, buena campaña del quinteto del barrio de Las Morochas.

Olímpico ganó en el último partido del año

Olímpico de la Banda se llevó el último triunfo disponible del 2019. En Concordia, en el Gigante Verde derrotó a Estudiantes 68-63. Damián Tintorelli, Karel Guzmán y Lucas Ortíz los puntales del equipo bandeño.

El primer periodo fue para Ciclista Olímpico por 15 a 14. En el comienzo del juego Estudiantes fue el dominador, dos triples consecutivos convertidos por Pedro Chourio y Joaquín Rodríguez abrieron el goleo del local. Chourio fue el más regular del cuarto, convirtió 8 puntos y capturó 2 rebotes mientras que en la visita se destacó Karel Guzmán con 5 puntos y 8 rebotes. Vale comentar que sobre el final, Eduardo Jápez rotó la alineación inicial y puso en cancha a Federico Grun, Enzo Cafferata, Xavier Carreras Peguero y Adriano Álves.

Los segundos diez minutos fueron para el equipo conducido por Leonardo Gutiérrez por 15 a 14. El visitante arrancó su goleo a través de tiros libres y sumó 6 puntos de forma consecutiva.

En el elenco entrerriano, Álves aportó 3 puntos también desde esa vía y fueron las primeras anotaciones para el oriundo de Brasil en el partido.

Gamboa volvió a ingresar a la cancha y le dio dinamismo y velocidad al juego. El “Tucu” marcó 5 puntos y fue el máximo goleador del cuarto para el Estudiantes. Finalmente, los correntinos se fueron al descanso largo 30 a 28 en el global.

Olímpico fue el que sacó provecho después del entretiempo tras imponerse en el cuarto por 22 a 13. Damián Tintorelli comenzó a ser preponderante para el visitante debajo del aro, sumó 9 puntos en el parcial y llegó a 13 en su cuenta personal.

Además, Guzmán aportó su cuota goleadora y convirtió 5 puntos. En Estudiantes, Gonzalo Torres se cargó de faltas y tuvo que salir de la cancha. El visitante en ese transcurso sacó la máxima de 10. Por último, Gamboa sumó 5 puntos y fue el que más anotó para los de Concordia.

Estudiantes ganó el último cuarto 24 a 16 pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Cafferata fue el que empujó al equipo con puntos importantes ya que el oriundo de Lincoln anotó 12 puntos para los de Concordia.

Chourio, por su parte, sumó 3 y cerró el partido con 13 siendo el goleador del local. En la visita, Tintorelli sumó 2 y cerró con 15 y fue el máximo anotador del juego.

Próxima fecha

Martes 7/1

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 Regatas vs Libertad



Miércoles 8

21 Hispano vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto



Jueves 9

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 San Martín vs Libertad



Viernes 10

21 Instituto vs Boca

21 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas

Fixture Turco

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo



Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense



Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto



Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión