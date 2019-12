Tras la resonante victoria sobre Atenas de Córdoba, el plantel del Club Atlético Argentino fue licenciado hasta el cuatro de enero de 2020, fecha en que deberán presentarse los jugadores nuevamente a los entrenamientos en El Fortín de las Morochas.

En tanto la Liga Nacional de Básquetbol todavía no entró en receso. Esta noche podrá verse en la pantalla chica el partido entre Weber Bahía Basket y Atenas de Córdoba, en directo desde el Sur Bonaerense por TyC Sports. Detalle:

Hoy

20 Weber Bahía vs Atenas (TyC Sports)

21 Boca Jrs. vs Platense

21 Hispano vs Ferro

Mañana

21 Estudiantes (C) vs Olímpico

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión