Derrota de Ciclista

Ciclista Juninense no pudo hacer pie en el segundo cuarto y lo terminó pagando con la derrota.

Villa Mitre le hizo un parcial de 31 a 12 con un tremendo pasaje de José Gutiérrez para cerrar un cómodo primer tiempo de 48-27. Chau partido.

Los bahienses manejaron la transición en el tercer cuarto, cambiaron pelota por pelota e hicieron su negocio.

En los diez minutos finales la diferencia estaba lejos para Ciclista. Villa Mitre hizo correr la bola y esperó tranquilo la chicharra que le dio dos puntos de otro para volverse a Bahía Blanca con la tarea cumplida.

Próxima fecha

(09/01/2020)

21 Echagüe vs Unión (Sf)

21 Quilmes vs Racing (Ch)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Villa San Martín vs Ameghino

21.30 Atenas vs Central Entrerriano

22 Salta Basket vs Independiente (Sde)

Enero para Ciclista

13/1 (V) Racing Chivilcoy

17/1 (L) Del Progreso

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur