Argentino cerró un año brillante ante Atenas

Argentino logró anoche una victoria clave sobre Atenas por 88 a 80 y recuperó la diferencia de goles sobre el quinteto cordobés por si llega haber empate en el futuro.

El Turco fue una tromba en el primer cuarto. Le entró por todos lados al Griego. Federico Mariani (2 triples, 1 doble, 3 simples) fue indetenible para una defensa perdida en la cancha. Después Zárate, Cangelosi, Slider y Kent –que completaron el quinteto inicial- se hicieron presentes en la canasta. Fue 24 a 9.

Pero Argentino se equivocó en el arranque del segundo cuarto. Tras un triple de Baralle antes de los treinta segundos consumió innecesariamente un tiempo muerto computado. Esto Arduh se lo hizo pagar con creces, a tal punto de darle vuelta el partido 38-36 al cierre del primer tiempo.

Es que Argentino le frenó el partido a Atenas para que terminara del cambiar el aire. Y a esto el Griego le sumó una defensa zonal con ajustes hacia la bola que le dio resultados inmediatos para pasar a mandar en el juego. Robinson y Baralle fueron determinantes para la victoria parcial visitante.

Pero el que se equivocó en el tercer cuarto fue Arduh. Cinco puntos arriba y posesión de la pelota. Pidió minuto y le devolvió las atenciones al Turco.

Huarte no perdonó. Le pintó la cara en el cierre (11 arriba en un ratito) y dejó encaminada la victoria para el cuarto final. Slider, Mariani y Kent, impecables.

Y fue así. Argentino usó la diferencia que llevaba y los tiempos muertos que le sobraban para calibrar un cierre brillante. Necesitaba ganar el partido y lo hizo. Necesitaba cuidar la diferencia de goles y la cuidó. ¿Qué más?.

Joanatan Slider, determinante en el final. Mariani, Kent y Zárate hicieron el resto.

