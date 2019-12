Ciclista, con Villa Mitre

Ciclista Juninense cierra hoy el 2019 en la Liga Argentina, ante Villa Mitre de Bahía Blanca, desde las 21.30.

El verdirrojo viene de ganar sus últimos dos compromisos como local y levantó en la tabla de posiciones.

Por su parte, Villa Mitre viene de perder un encuentro muy parejo ante Racing en Chivilcoy. Tiene un muy buen equipo, es la misma base que ascendió desde el Torneo Federal.

Dirigen el rosarino Cristian Alfaro, el platense Matías Dell´ Aquila y el mendocino Leonardo Barotto.

Luego equipo de Fabricio Salas quedará licenciado hasta el 2 de enero y el próximo 13 de dicho mes comenzará la segunda parte de la temporada, ante Racing en Chivilcoy.

Hoy

21.30 Central (Ceres) vs Deportivo Norte

21.30 San Isidro vs Unión (Sf)

21.30 Petrolero vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Centro Español vs Del Progreso

21.30 Ciclista vs Villa Mitre

21.30 Parque Sur vs Rocamora

22 Salta Basket vs Villa San Martín

22 Independiente (Sde) vs Echague

Próxima fecha

(09/01/2020)

21 Echague vs Unión (Sf)

21 Quilmes vs Racing (Ch)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Villa San Martín vs Ameghino

21.30 Atenas vs Central Entrerriano

22 Salta Basket vs Independiente (Sde)



Enero para Ciclista

13/1 (V) Racing Chivilcoy

17/1 (L) Del Progreso

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur