Argentino ante Atenas

Argentino despide el 2019 como local ante el poderoso Atenas de Córdoba. Sin duda, otro partido clave para el Turco en su lucha por la permanencia en la categoría.

Juegan desde las 21 en El Fortín de las Morochas. Dirigen los capitalinos Oscar Brítez, Rodrigo Castillo y Cristian Salguero.

Hoy

21 Argentino vs Atenas (Cba)

22 Quimsa va La Unión Fsa

Mañana

21 Comunicaciones vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

21.30 Libertad vs San Martín

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto



Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión