Bicampeonato para Ciclista en U17

Ciclista Juninense logró anoche el bicampeonato de la categoría U17 al derrotar por segundo día consecutivo a Cavul 78 a 68.

El partido se jugó en Lincoln y fue controlado por Luciano Maidana, Gonzalo Geada y Renzo Rodríguez.

Supercopa de mayores

Los días 23, 27 y 29 del corriente mes se jugará la supercopa de la categoría mayores con el clásico de Lincoln.

Cavul (ganador del torneo apertura) y El Linqueño (vencedor en el Clausura) se medirán al mejor de tres partidos ganados a los fines de unificar el título de la categoría mayores.

Cruces U-15:

9 de Julio 136 / 113 (2) vs Porteño 21/44 (0)

Argentino 83 57 (2) vs El Linqueño 41 33(0)

San Martín 100 /59 (2) vs Los Indios 51/39 (0)

Cavul 60 65 (2) vs Ciclista 49 52 (0)

Semifinales:

9 de Julio 115 83 (2) vs Cavul 65 39 (0)

Argentino 59 53(2) vs San Martín 5747 (0)

Final:

Argentino 60 53 (0) vs 9 de Julio 90 93 (2)

Campeón: 9 de Julio

Cruces U-17:

Ciclista 85 87 (2) vs El Linqueño 44 41 (0)

Argentino 67 70 69 (2) vs Porteño 59 72 65 (1)

Cavul 82 90 (2) vs San Martín 68 80 (0)

9 de Julio 72 75 78 (2) vs Los Indios 41 79 68(1)

Semifinales:

Ciclista 72 75 (2) vs 9 de Julio 60 60 (0)

Argentino 71 49 (0) vs Cavul de Lincoln 78 75 (2)

Final

Ciclista 100 78 (2) vs Cavul 67 68 (0)

Campeón: Ciclista

Cruces Mayores:

9 de Julio 98/81 (2) vs Porteño 78/63 (0)

El Linqueño 71/73 (2) vs Sarmiento 59/53 (0)

San Martín 99/59/63 (2) - Los Indios 60/71/50 (1)

Argentino 87 88 (2) vs Cavul 78 67 (0)

Semifinales:

9 de Julio 92 86 77 (2) vs Argentino 74 95 69 (1)

El Linqueño 64 75 72 (2) vs San Martín 66 60 54(1)

Final: 9 de Julio 69 67 73 (1) vs El Linqueño 56 69 74 (2)

Campeón: El Linqueño

Cruces U-19:

Argentino (semifinalista, espera ganador de 9J-CCJ)

9 de Julio 59 62 63 (1) vs Ciclista 55 69 79 (2)

El Linqueño 48 62 (2) vs Sarmiento 45 53 (0)

Los Indios 76 77 (2) vs Junín 55 59 (0)

Semifinales:

Argentino 80 69 68 (2) vs El Linqueño 71 79 56 (1)

Los Indios 88 67 69 (2) vs Ciclista 82 72 68 (1)

Final

Argentino 95 82 (2) vs Los Indios 61 77 (0)

Campeón: Argentino