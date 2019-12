Juegan las semifinales en Los Indios

Comienzan esta noche las semifinales del campeonato de segunda división en el club Los Indios.

A las 20.30 Sarmiento enfrenta a La Seis y luego Ciclista choca contra Canarios. Detalle

Hoy

20.30 Sarmiento vs La Seis

22.00 Ciclista vs Canarios

Resultados de 4tos de final

Villa 55 vs La Seis 56

Sarmiento 77 vs Soldados De Reja 59

Ciclista 70 vs La Jaula 59

Canarios 53 vs Porteño 44

Goleadores

1- Naso Rodrigo (219) Sarmiento

2- Sofía Pablo (205) La Jaula

3- Merlo Ignacio (202) Ciclista

4- Pasquinelli Martín (199) Villa

5- Castillo Javier (153) Villa

6- Ferrari Víctor (152) Ciclista

7- Puertas Mauro (152) Canarios

8- Favorito Rafael (146) Villa

9- Ferrari Gabriel (145) Canarios

10- Arriola (141) Soldados de Reja

Triples

1- Merlo Ignacio (36) Ciclista

2- Palacios Rodrigo (26) La Seis

3- Sofía Pablo (26) La Jaula

4- Arriola (22) Soldados de Reja

5- González Diego (21) Maxibragado

6- Mazzaro Julio (20) Sarmiento

7- Lemme José Luis (19) Sarmiento

8- Ruella Luciano (17) Maxibragado

9- Romero (17) Porteño

10- Vignale Bruno (16) La Pérgola