Derrota de Argentino

Un desinflado equipo de Argentino perdió ayer por la tarde contra San Lorenzo de Almagro por 97-73 en el último partido de la gira por Capital Federal.

De movida el Azulgrana fue superior. Hizo un parcial de 15-0 en cuatro minutos (2 triples de Piñero, uno de Aguirre, más los dobles de Tucker y Williams). Luego Jonatan Slider (2 triples, 1 doble, 4 simples) abrió el marcador para el Turco con 2+1. Dentro de la malaria, quedó en juego 27-20.

Pero todo se desmadró en el segundo cuarto. Argentino estuvo 7 minutos sin convertir. La diferencia que sacó San Lorenzo fue determinante. Ganó el cuarto 29-13 para redondear un primer tiempo de 56 a 33. El local obtuvo 21 puntos desde el banco. Argentino solamente 5.

El segundo tiempo fue un calco del primero. San Lorenzo sosteniendo la diferencia y Argentino corriendo de atrás.

El jueves 19 Argentino cierra el año de local ante Atenas de Córdoba.

Hoy

20 Libertad vs Estudiantes (C)

Lunes 16

21 Platense vs Regatas

21 Comunicaciones vs San Martín

21 Boca vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

Martes 17

21 Obras vs Peñarol

22 Olímpico vs La Unión Fsa

Lo que viene

19/12 Argentino vs Atenas

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.