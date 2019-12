Miguel Angel Chami: “Llegamos para consensuar, no para despedir a nadie”

El flamante vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, el dirigente juninense Miguel Ángel Chami, dialogó ayer con Democracia tras trascendidos de la renuncia de Sergio Hernández como entrenador del Combinado Nacional y la posible decisión de otros jugadores de no continuar.

Al respecto dijo: “Si es una decisión que tiene tomada Sergio Hernández, creo que se equivoca. Es una persona muy respetada por nuestra lista y fundamentalmente la decisión de Fabián Borro y la mía propia es que el Oveja siga su lugar y que conduzca el equipo en Tokio 2020.

Consideramos que lo que está bien dentro de la Cabb debe seguir y lo que no, se debe mejorar.

Venimos para sumar, no para restar. Nunca hablamos ni con Hernández ni con ningún integrante del plantel subcampeón del mundo, así que no sabemos cuál es su opinión a ciencia cierta, sino que nos estamos manejando por trascendidos. Ellos no saben la realidad de lo que pasa puertas adentro.

Nosotros tomamos posesión como conductores de la Confederación Argentina de Básquetbol el jueves 19 del corriente mes.

Por tal motivo, después de esa fecha nos sentaremos a dialogar con todos los protagonistas.

Queremos a todos adentro, ninguno afuera. Es la única manera de poder seguir engrandeciendo a nuestro querido deporte.

Ahora bien, si Hernández renuncia porque tal vez tiene un compromiso mayúsculo con Susbielles, estaría dando a entender, subrepticiamente, que la obligación con el básquet nacional ha sido muy frágil.

O tal vez tenga alguna oferta firme de algún club que uno desconoce a ciencia cierta.

Borro a va a ser un presidente que va a gobernar con 24 Federaciones, de eso que nadie tenga dudas. Llegamos para consensuar, no para despedir a nadie”.

Más adelante, el segundo mandatario del básquetbol nacional, anticipó que a la asunción de autoridades del próximo jueves estarán presentes Horacio Muratore, Matías Lammens (flamante Secretario de Deportes de la Nación), el presidente de la Consubásquet Marcelo Bedoya (de Paraguay), el presidente del básquetbol uruguayo Ricardo Vairo, Javier Tevas Medrano (presidente de la Liga Española), entre otros.