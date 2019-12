Borro llegó a la CABB para sumar

Se ha armado en todo este tiempo de elecciones en la Confederación Argentina de Básquetbol una bola muy grande de comentarios, dichos, descalificaciones y todo tipo de disparates hacia la lista celeste y blanca “Cabb entre todos”, que finalmente triunfó y depositó al dirigente Fabián Borro en el cargo máximo del básquetbol argentino.

Nada más alejado de la realidad.

En ninguna de las opiniones vertidas en los medios se echó un vistazo hacia atrás para ver cómo daba la ecuación entre lo que se hizo bien y lo malo. Lógicamente no convenía en absoluto. El tema era perpetuarse en el poder.

Borro no llega para cambiar el básquet. El básquet es uno solo.

Borro llega para potenciar nuestro básquet y ponerlo en los mejores sitiales del mundo.

En ningún momento lo escuché hablar de destruir lo que hizo su antecesor.

Sino más bien va a tomar la posta y sumar a partir de lo que está hecho, morigerando las cosas que seguramente considerará que no venían haciéndose del todo correctamente. “Voy a gobernar con las 24 Federaciones” dijo. O sea, los que lo votaron y los que no también.

Nunca visto. Siglo XXI, cambio de mentalidad. Es cuestión de darle tiempo. Viva el básquetbol.