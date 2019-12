Ciclista se rehabilitó ante Atenas

Ciclista Juninense logró la ansiada rehabilitación en La Liga Argentina derrotando anoche a Atenas de Carmen de Patagones por 90 a 86.

Comenzaron jugando a un ritmo vertiginoso. Correr y tirar. En medio de este contexto Ciclista embocó una pelota más y ganó 29-26. Tamburini (2 triples, 2 dobles, 3 simples) fue determinante en el goleo.

Era lógico que en el segundo cuarto iba a bajar el ritmo de juego. Atenas se puso a defender más el perímetro y logró sus resultados obligando a Ciclista a jugar debajo de la canasta. Los rebotes fueron todos del quinteto patagónico que pudo correr y revertir el marcador en diez minutos muy buenos: 45-49.

No hubo variantes en el tercer cuarto. Atenas fue conservando la diferencia numérica merced a un gran trabajo de Markel Lodge (3 dobles con dos volcadas y 1 simple) y las apariciones externas de Genaro Lorio. Ciclista corrió de atrás con Stanfield y Tamburini como principales anotadores: 62-67.

Sin embargo Atenas en el cierre barrenó siempre arriba de la ola y nunca lo pudo definir. Ciclista fue paciente y esperó el error oponente. Así llegaron iguales a la chicharra final en 80 puntos.

En el alarge, Atenas se salió del libreto que manejó a la perfección durante el tiempo regular y equivocó varias veces el camino en la ofensiva.

Ciclista lo tuvo a Warnock, Tamburini y Colsani que no erraron. Y en los instantes finales Julián Morales –que no había aparecido en todo el partido- no falló desde la línea anotando cuatro simples determinantes en forma consecutiva.

Mañana llega al Coliseo Deportivo Viedma, con promesa de otro partidazo para ver y disfrutar.

Anoche

Unión (Sf) 92 vs Salta Basket 70

Barrio Parque 71 vs Ameghino 81

Hoy

20.30 Villa San Martín vs Balsuar

20.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

21.30 Echagüe vs Rivadavia (Mza)

Domingo 15

21 Rocamora vs Quilmes

21.30 Ciclista vs Petrolero

21.30 Racing (Ch) vs Atenas

Le resta en diciembre

15/12 (L) vs Petrolero

19/12 (L) vs Villa Mitre