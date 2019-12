Argentino y San Lorenzo

Luego de la resonante victoria ante Obras Sanitarias de la Nación, Argentino se presenta hoy en Boedo ante San Lorenzo.

Juega en el inusual horario de las 13, televisado por DirecTv Sports. Dirigen el capitalino Fernando Sampietro, el santafesino Silvio Guzmán y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

13 San Lorenzo vs Argentino

21 Instituto vs Weber Bahía.

Domingo 15

20 Libertad vs Estudiantes (C).

Lunes 16

21 Platense vs Regatas

21 Comunicaciones vs San Martín.

21 Boca vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Weber Bahía.

Martes 17

21 Obras vs Peñarol

22 Olímpico vs La Unión Fsa.

Miércoles 18

21 Ferro vs Regatas

21.30 Estudiantes (C) vs San Martín.

Jueves 19

21 Argentino vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs La Unión Fsa.



Lo que viene

19/12 Argentino vs Atenas

Enero 2020.

10/01 Argentino vs Comunicaciones.

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino.

23/01 Comunicaciones vs Argentino.

26/01 Argentino vs Boca Juniors.

29/01 Argentino vs San Lorenzo.

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino.

03/02 Quimsa vs Argentino.

05/05 Libertad vs Argentino.

11/02 Argentino vs Ferro.

26/02 Argentino vs Platense.

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino.

03/03 Boca Jrs. vs Argentino.

11/03 Argentino vs Estudiantes.

20/03 Argentino vs Gimnasia.

26/03 Argentino vs Peñarol.

30/03 Argentino vs Instituto.

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino.

04/04 Platense vs Argentino.

10/04 Bahía Basket vs Argentino.

13/04 La Unión vs Argentino.

15/04 Regatas vs Argentino.

17/04 San Martín vs Argentino.

21/04 Argentino vs Obras.

24/04 Argentino vs Libertad.

29/04 Argentino vs La Unión.