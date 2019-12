Ciclista ante Atenas (P)

El Verdirrojo recibe esta noche desde las 21.30 a Atenas de Patagones, en busca de la tan ansiada recuperación.

Es muy importante para Ciclista esta recta final: tiene 3 encuentros como local y de ganarlos, cerraría muy bien el 2019 en la tabla posicional.

El conjunto del “Negro” Carlos Romano intentará también su propia rehabilitación, ya que viene de caer ante Parque Sur en condición de local. El elenco sureño reforzó sus filas con el ex Argentino, Genaro Lorio. Viene con un año muy irregular, pero ya sabe lo que es ganar en la ruta y cuenta con muy buenos jugadores.

El equipo de Salas mejoró ante Estudiantes en Olavarría, sobre todo la producción defensiva, pero no le alcanzó y hoy tendrá que volver a la media de goles que supo tener en sus mejores momentos en el torneo.

Dirigen el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño, el capitalino José Domínguez y el platense Matías Dell´Aquila.

Luego, el domingo, el Verdirrojo tendrá como rival a Petrolero y cerrará su 2019 ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Hoy

21 Unión (Sf) vs Salta Basket

21.30 Barrio Parque vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Ciclista vs Atenas

21.30 Racing (Ch) vs Petrolero

Sábado 14

20.30 Villa San Martín vs Balsuar

20.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

21.30 Echagüe vs Rivadavia (Mza)

Domingo 15

21 Rocamora vs Quilmes

21.30 Ciclista vs Petrolero

21.30 Racing (Ch) vs Atenas



Le resta en diciembre

15/12 (L) vs Petrolero

19/12 (L) vs Villa Mitre.

El campeonato posteriormente entrará en receso por las fiestas de fin de año y tiene programado volver en el mes de enero.