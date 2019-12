Batacazo de Argentino ante Obras

Argentino fue patrón y sota en Núñez. Derrotó a Obras Sanitarias de la Nación 90 a 89 con un doble de Jonatan Slider sobre la chicharra final. De esta manera obtuvo su primera victoria como visitante.

Muy pobre comienzo de Argentino. Defensivamente nulo y ofensivamente pobre, en un rato quedó abajo 15-7. Los triples con total displicencia de Barral (2) y Serres Donato (1). Tras un tiempo muerto el Turco mejoró la puntería ofensiva, pero siguió padeciendo en defensa.

Cangelosi (2), Slider (2) y Mariani (1), determinantes con los triples en la ofensiva. Pero lo siguió padeciendo a Barral y Valussi con más triples. Quedó abajo 25-23, con un acierto de Cangelosi sobre la chicharra.

Con un triplazo de Slider Argentino pasó al frente 25-26en la primera bola del segundo cuarto. Y con una defensa impecable lo tuvo a Obras cinco minutos sin convertir (y en 10 puntos totales del cuarto). Acá sacó una diferencia considerable con un estupendo pasaje de Federico Mariani (2 triples, 3 dobles). Después, Kent-Slider-Uranga, sostuvieron el goleo para un primer tiempo de 35-46.



Argentino soportó en el tercer cuarto un vendaval de alisios capitalinos que pusieron en juego a Obras Sanitarias. Más allá de esto el Turco colaboró con el repunte local porque llevaba 4 puntos en 5 minutos y medio (Kent y Cangelosi). Y en total metió 14

Con todo en contra, Slider volvió a mandar al frente a Argentino 67-68 a falta de seis minutos y fracción, pero ya la paridad se extendió a lo largo del segmento. Un intratable Lautaro Berra dejó el juego en 60 a diez minutos del final.

En el último cuarto Argentino siguió con un freno adicional en su andamiaje, pero se impuso a la adversidad. Hasta en el final llegó la “soga” salvadora para el Tachero, que desperdició Pedro Barral desde la línea de libres (erró los dos). La suerte de Obras estaba echada. Jonatan Slider –figura indiscutida de Argentino- tomó la pelota y se fue abajo del aro. La metió con tablero al unísono de la chicharra final y desató un alocado festejo Turco del que participaron jugadores, cuerpo técnico, dirigente e hinchas en el mítico estadio rockero de Capital Federal.

Anoche

Gimnasia (Cr) 103 vs Platense 68

Hoy

19 Olímpico vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Boca

Sábado 14

13 San Lorenzo vs Argentino

21 Instituto vs Weber Bahía

Domingo 15

20 Libertad vs Estudiantes (C)

Lunes 16

21 Platense vs Regatas

21 Comunicaciones vs San Martín

21 Boca vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

Martes 17

21 Obras vs Peñarol

22 Olímpico vs La Unión Fsa