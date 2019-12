Chami: “Los jugadores y la gente desconocen la verdad”

El presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, el juninense Miguel Angel Chami, sostuvo que “no es preocupante ni malo que los jugadores participen, solo que no conocen la verdad”.

El primer mandatario del básquet provincial comentó: “En la Federación de Provincia el trabajo de los clubes y las Asociaciones es fundamental para el desarrollo cotidiano de nuestro básquetbol. Detrás de cada torneo hay muchísimo trabajo dirigencial, con un esfuerzo no correspondido por la autoridades nacionales o provinciales, de mala manera nosotros ya nos acostumbramos a que esto es así”.

De tal modo el dirigente explica que “Para sostener una Federación de Provincia no existe ninguna otra opción que no sea el trabajo, que es algo que venimos sosteniendo con notable esfuerzo día tras día, por eso mismo motivo es la enorme tristeza que uno siente cuando los jugadores de la selección argentina, a quienes amamos y respetamos, sostienen que si gana esta lista en la CABB sería un problema para nuestro básquetbol”

Para Chami que los jugadores se involucren no representa una situación mala “Por el contrario, a nosotros nos interesa que los jugadores se involucren en todo y participen, pero según parece ellos desconocen lo que pasa puertas adentro de la Confederación. Es posible que estén guiados principalmente por el trabajo que se realizó con la selección mayor masculina, que está muy bien y nosotros mismos dijimos de continuar en ese camino pero la CABB hace agua en casi todo lo demás, incluyendo la transparencia y la gestión, y si nos sentamos con los jugadores y le explicamos lo que pasa enseguida lo van a entender”.

El dirigente juninense de 64 años al mando de la Federación de Provincia de Buenos Aires les envió un mensaje a los jugadores diciendo “Ojalá ellos puedan escuchar todo lo que tenemos para decir, sin tomar partido antes solo por dejarse llevar por las críticas mal intencionadas que nos ubican como continuidad de Vaccaro, eso es jugar sucio. De hecho hemos hecho lo posible estos 5 años para no visibilizar los problemas de la CABB, puertas para afuera, para proteger a nuestra casa madre”.

Consultado sobre esos problemas, que no fueron públicos hasta hoy, Chami señala a modo de resumen: “el tema actas que denunció Álvarez y la no citación de consejeros. El tema de la lista trucha que presentaron sin firmas, ni sellos, ni documentación, realmente incalificable, los gastos de pasajes a China por 24 horas para sacarse una foto. El balance no aprobado del año pasado por las federaciones, el dinero FIBA U17 que no aparece y hay una lista larguísima de irregularidades.”

Además el dirigente dijo “Estamos esperando que se expida la Inspección General de Justicia, porque sus empleados están de paro, pero vamos a denunciar penalmente el suceso de Neuquén que no es digno de nuestro básquetbol que reclama transparencia ¿Cómo es posible que Susbielles diga que Neuquén está con ellos y nadie le diga nada? Es de locos lo que hicieron”.

Por último Chami dijo: “Hay muchas cosas que no se saben, muchas de verdad, como todo el tema del Femenino que ahora dicen que preparan un proyecto cuando lo han roto en mil pedazos, pero eso no es lo urgente, lo peor ahora es lo que están haciendo con estas elecciones donde se debe pedir peritaje de firmas a cuatro Federaciones que han apoyado esa lista sin consenso de las asociaciones y clubes locales. Por el solo hecho de quedarse, cuando no los quieren el 90% de los clubes”.