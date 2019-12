Argentino va por su primera victoria en la ruta

Argentino enfrenta a Ferro hoy desde las 21, en un partido válido por la 9na fecha de la Liga Nacional. El Turco quiere ganar por primera vez fuera de casa ante el duro Ferro del ex Ciclista Hernán Laginestra.

Argentino viene de ganarle bien a Quimsa como local, mientras que el elenco capitalino cayó ante San Lorenzo como local.

Dirigen el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Alberto Ponzo y el bahiense Alejandro Ramallo.

Ferro

Continúan en Ferro: los bases Sebastián Orresta y Tomás Spano, el escolta ex Ciclista y Argentino, Luciano Massarelli, el juvenil de Coronel Pringles, Valentín Bettiga y el pivote Kevin Hernández, que jugará su cuarta temporada con la camiseta de Oeste. Además de ellos, siguen los juveniles Ignacio Varisco (alero de Paraná, Entre Ríos), Santiago Mazza (base nacido en Saladillo), el porteño Ignacio González (escolta) y Bruno Canis (ala pivote bonaerense). Los que llegaron fueron: el alero de 24 años Erik Thomas, hijo del campeón en 1989 con Ferro, Jimmy Thomas, que viene de jugar en Libertad; Federico Marín, alero de 37 años de última temporada en La Unión de Formosa; Rodrigo Gerhardt, bahiense de 23 años que se desempeña como ala pivote; y en esa posición también llegó Theo Metzger, uruguayo de 20 años. Por último se sumó Willie Clayton.

Una gira importante

El Turco de Matías Huarte tiene una gira importante. Primero para cumplir el objetivo principal de salvar la categoría (y luego clasificar a play-off) es importante ganar como visitante. Hoy enfrenta a Ferro, luego a Obras el jueves y cierra el sábado ante el multicampeón San Lorenzo. Por ahora, la gran perfomance azul como local le permite estar bien posicionado y con optimismo hacia el futuro.

Hoy

21 San Martín vs Regatas

21 Ferro vs Argentino

Miércoles 11

21 Instituto vs Hispano

21 Peñarol vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs San Lorenzo

Lo que viene

10/12 Ferro vs Argentino

12/12 Obras vs Argentino (TV)

14/12 San Lorenzo vs Argentino (TV)

19/12 Argentino vs Atenas



Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/02 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense.