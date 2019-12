CABB entre todos: "La difamación y la mentira como acto de campaña"

La agrupación de CABB entre todos que se presentó con 14 Federaciones nucleadas para las próximas elecciones de la Confederación Argentina, mandó un comunicado muy fuerte donde acusa a Susbielles de prácticas difamatorias y mentiras diversas.

El comunicado dice:

Ante las difamaciones públicas de estos días, la lista “CABB entre todos” (que se presentó para las elecciones de la Confederación Argentina de Básquetbol con el aval de 14 federaciones), hace su derecho a réplica y comunica a la opinión pública varios puntos a conocer.

¿Quiénes hablan del pasado?

En honor a la historia es prudente analizar los Consejos Directivos de Germán Vaccaro y de Federico Susbielles en la CABB.

Juan Ordenavia, actual tesorero de Federico Susbielles en la CABB, y Jorge Comoli, actual prosecretario de Susbielles en CABB, integraron la Comisión Directiva durante la gestión de Germán Vaccaro como vocal suplente y en la Comisión de Interpretación y Reglamento, respectivamente.

Además, el actual tesorero de CABB, Juan Ordenavia, fue destituido como presidente de la Federación de Corrientes por la Inspección de Justicia de su provincia por llevar adelante una gestión poco transparente.

Hay ocho miembros de la Comisión Directiva de Vaccaro que formaron y le dieron peso político a la candidatura de Susbielles. También hay dirigentes que vienen desde la gestión de Horacio Muratore. Esto se explica por el sistema indirecto de la Confederación: las autoridades de las Federaciones integran la CABB. Eso no significa que hayan estado implicadas en hechos de corrupción.

Ninguno de los integrantes de “CABB entre todos” está imputado en ninguna causa judicial.

Vale aclarar también que el actual presidente de la Federación de Neuquén, Sergio Gatti, integrante de “CABB entre todos”, no fue Tesorero en la gestión de Germán Vaccaro, como informaron erróneamente algunos medios.

Los tesoreros fueron el fallecido Carlos Henault (2008-2012) y Gerardo Montoya (2012-2014). Montoya fue vicepresidente de la Federación de Formosa, cuyo presidente es Mario Romay, actual candidato a vicepresidente de Susbielles. Además de Secretario de Deportes de la provincia y presidente de la franquicia La Unión de Formosa.

Susbielles llegó como interventor para normalizar la CABB pero desde el comienzo ejerció prácticas poco transparentes y ahora quiere perpetuarse armando una lista trucha.

La CABB no es solo la selección mayor masculina

Hay en Argentina hoy 1.500 clubes que hacen básquet. Los socios eligen al Presidente de su club. Los Presidentes eligen al Consejo Directivo de sus Asociaciones. Estos al Consejo Directivo de sus Federaciones.

La realidad es que los jugadores no votan ni vetan. Pero no debemos olvidar que, si no les gustan los dirigentes, deberían empezar su carrera y presentarse a las elecciones correspondientes.

Resulta que quienes NO votan quieren extorsionar y vetar dirigentes. La Selección Nacional está por encima de todos y como siempre más allá de quien conduzca la CABB.

Los integrantes de la lista opositora representamos a más del 90% de esos socios, dirigentes, etc. Son unos 1.200 clubes. Contemos jugadores, entrenadores, dirigentes, etc. Son miles y todos amateurs.

¿Por qué si las 5 federaciones grandes concentran el 60% del básquet del país ninguna integra la actual gestión en CABB?

¿Por qué el actual Presidente pretende perpetuarse en el poder contando con el apoyo de sólo el 10% del básquet del país?

Susbielles presentó una lista con irregularidades

La lista “Celeste y blanca - CABB entre todos”, está conformada por 14 Federaciones. Fue presentada el martes 3 de diciembre de 2019, dos días antes del límite para la presentación de listas, en lo que parecía un proceso normal hasta ese momento. Ahí empezó una campaña de difamación en redes sociales y medios.

La Asamblea se debe componer por 48 delegados (dos por Federación). Se necesitan 22 delegados para formar lista o 21 y el Presidente, que no necesita aval. O sea 10,5 federaciones.

Al ver la unidad de 14 de las 24 federaciones empezaron con el intento de remoción en Neuquén, por parte de Jorge Comoli, vicepresidente de la Federación neuquina, apoderado de la lista e integrante del actual Consejo Directivo de CABB.

Como se refleja en esta acta trucha y sin valor esa misma noche se procedió a la falsificación de un documento público para llegar a las 11 federaciones. Esta maniobra nos obliga a realizar la denuncia penal correspondiente, ya que la lista “Federales Unidos” está integrada indebidamente.

Esa misma lista presentada el día 5 de diciembre muestra que los candidatos de Catamarca y San Juan no firmaron la aceptación del cargo.

Para tapar esta maniobra profundizan una campaña de prensa en medios y en redes.

Susbielles debe dejar de extorsionar a sus opositores

Susbielles llegó como Interventor normalizador. Debería haber concluido su tarea, pero su ambición personal lo llevó a quedarse. Lo siguen acompañando solo cinco de las federaciones que tuvo en su momento. Hoy, al ver que ni siquiera puede formar lista, engaña a la opinión pública y teje maniobras para quebrantar la sana alternancia del poder.

Susbielles busca “embarrar la cancha” para intentar una nueva intervención. Quiere mantener el poder de la entidad madre a mano férrea. Las 14 federaciones de la lista “CABB entre todos” somos una clara muestra de mayoría y exigimos que nuestra lista sea proclamada. Representamos al 90% de los clubes de todo el país. Somos gente honorable y dirigentes deportivos respetados.

El apoyo de algunos jugadores que viven en el extranjero al actual proceso de selección se contrasta con el estado de las federaciones y del básquet en el país. La preocupación de gente importante por intentar impedir un acto democrático y transparente es llamativa. Ojalá se hubiesen levantado voces tan prestigiosas para impedir los tarifazos sufridos por los clubes de barrio y de pueblo en estos últimos años.

¿Conocen la organización de los Campeonatos Argentinos de selecciones o de clubes? ¿Saben la realidad de las Federaciones?

La CABB no solo es la Selección Absoluta, que tanto bien hace por competir y representarnos tan dignamente y que tan orgullosos nos pone.

Párrafo aparte para los empleados y profesionales que cobran su sueldo de la CABB. Han tomado indebidamente partido por una lista, utilizando medios de comunicación de la Confederación, en especial el jefe de prensa y el director del Minibásquet, utilizando como panfleto político un instrumento de comunicación que debe ser para niños y profesores de todo el básquet argentino.

No nos doblegarán con aprietes

Somos gente íntegra y de bien. Somos gente que por nuestra propia voluntad y resistiendo aprietes de exjugadores, entrenadores y en algunos casos políticos, nos hemos mantenido unidos por una alternativa superadora. Por una CABB entre todos.

¿Susbielles pretende continuar conduciendo la CABB torciendo la voluntad y la moral de alguno de sus opositores? En nombre de lo más noble que tiene el deporte, que sepa que no es posible torcernos la voluntad.