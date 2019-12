Argentino sale de gira por Buenos Aires

Argentino sale de gira en la semana entrante. El martes visitará a Ferro Carril Oeste, en Caballito. El jueves a Obras Sanitarias, en Núñez (televisado por TyC Sports) y el sábado a San Lorenzo de Almagro, en Boedo, televisado por DirecTv.

Anoche

Peñarol 86 vs Weber Bahía 74

Regatas 71 vs Instituto 69

Mañana

21 Boca vs Hispano

21.30 Estudiantes (C) vs La Unión Fsa

Domingo 8

13 Ferro vs San Lorenzo

21 Platense vs Quimsa

Lunes 9

20.30 Weber Bahía vs Comunicaciones

21.30 Libertad vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Hispano

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

Martes 10

21 San Martín vs Regatas

21 Ferro vs Argentino

Miércoles 11

21 Instituto vs Hispano Americano

21 Peñarol vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs San Lorenzo.