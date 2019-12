Argentino de Junín recibe esta noche al puntero, Quimsa de Santiago del Estero

Argentino de Junín vuelve a ser local en su estadio “El Fortín de las Morochas”, recinto en el cual esta noche recibe a partir de la hora 21 a Quimsa de Santiago del Estero en un partido que promete deparar interesantes alternativas.

Dirigen el platense Alejandro César Chiti, el bahiense Javier Sánchez y el chubutense José Luis Lugli, mientras que como comisionado técnico actuará Jorge Morales, de la ciudad de La Plata.



Los juegos previstos para hoy son los siguientes:

A las 21, Argentino de Junín vs. Quimsa de Santiago del Estero; y Peñarol de Mar del Plata vs. Weber Bahía Basket.

21.30: Regatas Corrientes vs. Instituto de Córdoba.

Mañana: A las 21, Boca Juniors vs. Hispano Americano; y a las 21.30, Estudiantes (C) vs. La Unión de Formosa.

Domingo 8: A las 13, Ferro Carril Oeste vs. San Lorenzo de Almagro; y a las 21, Platense vs. Quimsa de Santiago del Estero.

Lunes 9: A las 20.30, Weber Bahía vs Comunicaciones.

21.30, Libertad de Sunchales vs. Olímpico de La Banda (Santiago del Estero); Atenas de Córdoba vs. Hispano Americano; y Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Obras Sanitarias.

Martes 10: A las 21, San Martín de Corrientes vs. Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste vs. Argentino de Junín.

Miércoles 11: A las 21, Instituto de Córdoba vs. Hispano Americano; y Peñarol de Mar del Plata vs. Comunicaciones.

A las 22, Quimsa de Santiago del Estero vs. Estudiantes (C); y La Unión de Formosa vs. San Lorenzo de Almagro.