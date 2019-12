Ciclista perdió anoche en Gualeguaychú

Ciclista Juninense le aguantó un tiempo a Central Entrerriano y después se cayó. Perdió 29 a 17 el tercer cuarto y no pudo acomodar más el resultado.

De esta manera, cerró la primera fase con solo cuatro victorias sobre 12 presentaciones.

Este domingo, en Olavarría, el Verdirrojo arranca la segunda fase del campeonato de ascenso.

Anoche

Unión (de Santa Fe) 116 vs. Deportivo Norte 82.

Rocamora 77 vs. Parque Sur 72

Estudiantes (Olavarría) 72 vs. Racing de Chivilcoy 71

Oberá Tc 73 vs. Central de Ceres 54.

Hoy

21 Villa Mitre vs. Atenas.

21.30 Petrolero vs. Deportivo Viedma

21.30 Del Progreso vs. Centro Español

21.30 San Isidro vs. Balsuar Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs. Ameghino.