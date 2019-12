Definen hoy los equipos finalistas del campeonato “Clausura” 2019

Esta noche se definen los finalistas del campeonato clausura del básquetbol local. En el estadio del Obelisco, 9 de Julio recibe la visita de Argentino, mientras que en Lincoln, el Club Atlético El Linqueño será local contra San Martín.

Los ganadores disputarán la final del torneo, siendo la que sigue la programación semanal prevista:



Hoy, Club 9 de Julio:

19.30, U15 9 de Julio - Argentino

21.30, Mayores - 9 de Julio – Argentino

Club El Linqueño

21.30, Mayores - El Linqueño - San Martín

Jueves 5, Club El Linqueño:

20 hs., U-19 El Linqueño – Sarmiento

Club 9 de Julio:

20, U-17 Club 9 de Julio – Ciclista

Viernes 6, Club Cavul (L):

19, U-17 de Cavul – Argentino

Sábado 7

Club Argentino

19, U-15 de Argentino – 9 de Julio

21, U-19 de Argentino – El Linqueño/Sarmiento

Cruces U-15:

9 de Julio 136 / 113 (2) vs Porteño 21/44 (0)

Argentino 83 57 (2) vs El Linqueño 41 33(0)

San Martín 100 /59 (2) vs Los Indios 51/39 (0)

Cavul 60 65 (2) vs Ciclista 49 52 (0)

Semifinales:

9 de Julio 115 83 (2) vs Cavul 6539 (0)

Argentino 59 53(2) vs San Martín 5747 (0)

Final:

Argentino vs 9 de Julio

Cruces U-17:

Ciclista 85 (1) vs El Linqueño 44 (0)

Argentino 67 70 69 (2) vs Porteño 59 72 65 (1)

Cavul 82 90 (2) vs San Martín 68 80 (0)

9 de Julio 72 75 78 (2) vs Los Indios 41 79 68(1)

Semifinales:

Ciclista/El Linqueño vs 9 de Julio

Argentino vs Cavul de Lincoln

Cruces Mayores:

9 de Julio 98/81 (2) vs Porteño 78/63 (0)

El Linqueño 71/73 (2) vs Sarmiento 59/53 (0)

San Martín 99/59/63 (2) - Los Indios 60/71/50 (1)

Argentino 87 88 (2) vs Cavul 78 67 (0)

Semifinales:

9 de Julio 92 86 (1) vs Argentino 74 95 (1)

El Linqueño 64 75 (1) vs San Martín 66 60 (1)

Cruces U-19:

Argentino (semifinalista, espera ganador de 9J-CCJ)

9 de Julio 59 62 63 (1) vs Ciclista 55 69 79 (2)

El Linqueño 48 vs Sarmiento 45

Los Indios 76 77 (2) vs Junín 55 59 (0)

Semifinales:

Argentino vs Ciclista

Los Indios vs El Linqueño/Sarmiento