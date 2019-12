Ciclista Juninense busca la recuperación en la visita a Central Entrerriano de Gualeguaychú

Ciclista Juninense busca la rehabilitación esta noche desde las 21.30, cuando enfrente a Central Entrerriano de Gualeguaychú, por una nueva fecha de Liga Argentina de Básquetbol 2019/2020.

El verdirrojo viene de caer ante Gimnasia y Esgrima La Plata como local y buscará recuperarse rápidamente.

El elenco dirigido por Fabricio Salas jugará el próximo domingo en Olavarría y cerrará el año deportivo 2019 con tres partidos como local.

Dirigen esta noche Alejandro Trías, Guillermo Grondona y Lucas Moreno.





El rival

Central Entrerriano se encuentra posicionado en el tercer escalón de la División Centro, con un balance de siete victorias en once presentaciones (récord 7-4).

Los mayores exponentes estadísticos en Central Entrerriano son Lorenzo Capponi (12.9 puntos y 1.6 asistencias), Sebastián Bernasconi (13.2 puntos y 4.1 rebotes), Mateo Díaz (12.9 puntos, 3.4 rebotes y 3.8 asistencias), Gastón Córdoba (11.5 puntos y 10.0 rebotes) y Tomás Ludueña (9.2 puntos, 3.8 rebotes y 4.4 asistencias).

En Ciclista Juninense, en tanto, los mayores referentes estadísticos son Amir Warnock (18.1 puntos y 9.0 rebotes), Julián Morales (16.1 puntos, 6.1 rebotes y 2.4 asistencias), Diego Álvarez (9.0 puntos, 3.4 rebotes y 4.2 asistencias), Maximiliano Tamburini (10.7 puntos y 3.0 asistencias) y Bautista Arrascaete (10.5 puntos, 5.6 rebotes y 2.1 asistencias).

Adrián Forastieri: "No nos podemos confiar"

Uno de los valores más experimentados de la categoría, Adrián Forastieri, habló con el diario "El Argentino" de Gualeguaychú, en la previa del encuentro ante el verdirrojo.

El jugador de Central Entrerriano dijo:

"Venimos de ganarle a Estudiantes de Olavarría, que es un gran equipo, pero no nos podemos confiar. La idea es hacer fuerte la localía y por eso necesitamos estar unidos y concentrados. Al rival ya lo enfrentamos en la primera fecha y es un equipo nuevo, joven con buena intensidad. Nosotros debemos estar atentos para no llevarnos sorpresas", señaló quien luce la casaca N° 14 de los entrerrianos.

La programación

Hoy juegan:

A las 21, Unión (de Santa Fe) vs. Deportivo Norte.

21.30: Rocamora vs. Parque Sur; Central Entrerriano vs. Ciclista Juninense; Estudiantes (Olavarría) vs. Racing de Chivilcoy; y Oberá Tc vs. Central de Ceres.)

Mañana se enfrentarán:

A las 21, Villa Mitre vs. Atenas.

21.30: Petrolero vs. Deportivo Viedma; Del Progreso vs. Centro Español; San Isidro vs. Balsuar Tiro Federal; y Salta Basket vs. Ameghino.