Argentino perdió anoche, en La Docta

Argentino no pudo anoche contra Instituto Central Córdoba y perdió 80-70 en su tercera presentación en calidad de visitante. Hizo un buen juego, a pesar que el banco le dio solo 4 goles.

El Turco arrancó bien, dominando las acciones en defensa y anotando con Slider, Cangelosi y Zárate, de afuera, y Guzmao Costa (abajo con una volcada incluida), más las penetraciones de Mariani.

Sorpresa para Instituto que se tuvo que poner el overol para que no se disparara Argentino y aun así quedó cinco abajo: 20-25. Cuello y Whelan, los artífices ofensivos locales.

La merma del azul en el segundo cuarto pasó por el goleo. Apenas 16 (Slider-Zárate-Cangelosi) concreciones no pudieron sostener la victoria inicial.

Instituto metió más tiradores. El juninense Santiago Scala (3 triples) fue imparable, junto con Pablo Espinosa (1 triple y 3 dobles con una volcada). Le alcanzó para irse ganador al descanso largo por 47 a 41.

Buen tercer cuarto de Argentino, controlando las marcas sobre los internos y ejerciendo ofensivas claras. Un gran pasaje de Jonatan Slider (3 triples, 1 doble, 1 simple) mandó arriba al equipo 57-56 a falta de tres minutos. Pero apareció Santiago Scala (1 triple, 2 dobles) para dejar ganador a La Gloria 63 a 60.

En tres minutos y fracción del último tramo apareció la experiencia de Samuel Clancy para inclinar definitivamente el partido para Instituto. Después Cuello y Espinoza se encargaron de llevarlo a buen puerto.

Mañana domingo el Turco cierra la gira cordobesa ante el histórico Atenas.

Anoche

Instituto 80 vs. Argentino de Junín 70

Hispano Americano 100 vs. Comunicaciones 86

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Platense

Mañana

20 Ferro vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín vs Estudiantes (C)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

Lunes 2

20.30 Weber Bahía vs Obras

21 Hispano vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs Instituto