Ciclista regaló un tiempo y perdió en Chivilcoy

En un partido de alto voltaje, Ciclista perdió anoche en Chivilcoy contra Racing Club por 104-92.

Pobre arranque. Jugaron cuatro minutos a regañadientes, hasta que se armó el partido. Llegaron las volcadas de Santiago Barrales (2) y los triples de Pallotti, Aristu y Gómez Nellar.

Ciclista, que tuvo un atisbo en el inicio, comenzó a correr de atrás. Rápidamente D´Ambrosio le quebró la muñeca con los minutos a Salas que vio cómo se le desmadraba el juego y tuvo que frenar el partido.

Ciclista no lo pudo acomodar más. Si bien metió 20, venía flojo, recibió 29 en contra, lo que dejó al descubierto una defensa timorata, entumecida, sin respuestas favorables.

No hubo mejoras en la defensa juninense hacia el segundo cuarto. Sí el equipo experimentó un repunte en los tres minutos finales (se puso a 12) pero Racing frenó el partido porque se guardó los minutos, favorecido por el trámite del juego. Y salió del mismo castigando la canasta juninense con dos triples de Pallotti y un doble de Milligan.

Un triple de Álvarez y otro de Morales lograron -sobre el cierre del primer tiempo- mantener en juego al Verdirrojo: 54-42.

El “Guante” Maximiliano Tamburini entró con la mano caliente en el segundo tiempo. Dos triplazos consecutivos y otro de Álvarez Paz hicieron tambalear la estructura local. Pero enseguida Ciclista se quedó sin nafta.



Morris comenzó a volcar la americana en una defensa excesivamente permisiva y lo acompañaron Pallotti y Gómez Nellar en goleo para un parcial de 10-9.

La misma vieja historia. Tiempo muerto de Ciclista y a reordenar las líneas otorgando más ventajas en el juego. Pero esta vez el equipo reaccionó. Arrascaete y Morales le pusieron el pecho a las balas, para bajar la diferencia a un dígito (64-55) y Álvarez y Warnock achicaron los números a 5 (65-60) a dos minutos del final.

Bruno Pallotti le devolvió la sonrisa parcial a Racing sobre la chicharra con 2+1 dejando el juego 73 a 66 a diez minutos del final.

A tono con lo que fue el partido, la defensa de Ciclista volvió a fallar en el último cuarto. Recibió 4 triples (tres de un mismo jugador, Aristu, y otro de Gómez Nellar) y una volcada en un ratito. Quedó catorce puntos abajo a falta de cuatro minutos para el final del partido. Imposible de remontar, más allá del estéril intento final.

Este domingo llega Gimnasia de La Plata al Coliseo del Boulevard.

Anoche

Echagüe 87 vs Villa San Martín 81

Deportivo Viedma 108 vs Quilmes 83

Petrolero 78 vs Villa Mitre 62

Parque Sur 69 vs Estudiantes (Ola) 76

Deportivo Norte 88 vs Oberá Tc 90

Hoy

21.30 Salta Basket vs San Isidro

22 Rivadavia (Mza) vs Ameghino

Sábado 30

21 Sportivo América vs Oberá Tc

21.30 Centro Español vs Villa Mitre

21.30 Central Entrerriano vs Estudiantes (Ola)

Domingo 1

20.30 Unión (Sf) vs Echagüe

21 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

21 Balsuar Tiro Federal vs Barrio Parque

21 Independiente (Sde) vs San Isidro