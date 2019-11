Argentino juega en Córdoba ante Instituto

Argentino se presenta esta noche en Córdoba, donde desde las 21 visita a Instituto.

Es el tercer juego como visitante del Turco en la LNB. Dirigen Diego Rougier, Sebastián Moncloba y Leonardo Barotto.

Doble televisado

Argentino va televisado por DirecTv Sports hoy viernes desde Córdoba, a las 21, contra Instituto.

Y el viernes 6 de diciembre, en Junín ante Quimsa, también será televisado por la misma empresa.



Anoche

Boca Juniors 77 vs. Peñarol de Mar del Plata 74



Hoy

21 Instituto vs. Argentino de Junín

21 Hispano Americano vs. Comunicaciones

21.30 Regatas Corrientes vs. Estudiantes (C).

Mañana

20.30 Weber Bahía vs Platense

Domingo 1

20 Ferro vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín vs Estudiantes (C)

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

Lunes 2

20.30 Weber Bahía vs Obras

21 Hispano vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs Instituto