Argentino no pudo anoche contra Peñarol

Argentino hizo un gran partido en Mar del Plata. Batalló toda la noche contra Peñarol y lo perdió en el cierre por 85 a 82.

Argentino estuvo cuatro minutos sin convertir en el primer cuarto y quedó atrás 21-13. Devin Robert Thomas (4 dobles, 2 simples) se manejó con total comodidad en la zona pintada. Cangelosi sacó la cara por el Turco (1 triple, 2 dobles) en el goleo.

Pero el Azul mejoró ofensivamente en el segundo cuarto y se mantuvo a tiro en el marcador: 41-36 merced a los triples de Gómez (2), Slider y Cangelosi.

El tercer cuarto de Argentino fue brillante. Federico Mariani arrimó los números y Juan Cangelosi lo mandó arriba (53-52) contando hasta el cierre con un gran aporte de Jonatan Slider (1 triple, 2 dobles, 3 simples) ganando 66 a 63 de cara a los diez minutos finales.

Ya en el cierre Argentino comenzó a padecer la falta de altura para pelear los rebotes defensivos y Peñarol tomó hasta tres opciones de tiro a la canasta. Acá se acomodó el dueño de casa que pudo quebrar la resistencia de Argentino en el minuto final del partido y cerrar el juego a su favor 85 a 82.

El lunes llega Olímpico de La Banda, a Las Morochas.

Anoche

Boca 76 vs Comunicaciones 86; Hispano 74 vs Obras 82, La Unión 96 vs San Martín 78 y Regatas 82 vs Ferro 83

Hoy

21 Estudiantes (C) vs San Lorenzo y 21.30 Libertad vs Quimsa.