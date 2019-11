San Martín y Los Indios definen su play-off

El gimnasio “Bastión de Belgrano” será protagonista esta noche de una apasionante definición de cuartos de final, a partir de las 21 horas.

San Martín recibe la visita del Club Los Indios, estando el play off empatado uno a uno.

El que gane esta noche, pasará a semifinales y enfrentará a El Linqueño, mientras que el que sea derrotado, se despide de la competencia local hasta el año que viene.

La programación

Hoy juegan:

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - Cavul

Club Argentino

19.30 U15 - Argentino - San Martín

Club San Martín

21 Mayores - San Martín - Los Indios

Viernes 22

Club Argentino

20 U17 - Argentino - Porteño

Club 9 de Julio

22 Mayores - 9 de Julio - Argentino

Club El Linqueño

21 Mayores - El Linqueño - San Martín / Los Indios



Sábado 23

Club San Martín

20 U15 - San Martín - Argentino

Club Cavul

20 U15 - Cavul – 9 de Julio

Lunes 25

Club Ciclista

20 U19 - Ciclista - 9 de Julio

Club Junin

20 U19 - Junín - Los Indios

Martes 26

Club Sarmiento

19.30 U19 - Sarmiento - El Linqueño

Club Argentino

21 Mayores - Argentino - 9 De Julio

Club San Martín / Los Indios

22 Mayores - San Martín / Los Indios - El Linqueño

Miércoles 27

Club 9 de Julio

20 U19 - 9 de Julio - Ciclista

Club Los Indios

20 U19 - Los Indios - Junín

Club El Linqueño

20 U19 - El Linqueño – Sarmiento

Cruces U15

9 de Julio 136 / 113 (2) vs Porteño 21/44 (0)

Argentino 83 57 (2) vs El Linqueño 41 33(0)

San Martín 100 /59 (2) vs Los Indios 51/39 (0)

Cavul 60 65 (2) vs Ciclista 49 52 (0)

Semis

9 de Julio vs Cavul

Argentino vs San Martín



Cruces U17

Ciclista 85 (1) vs El Linqueño 44 (0)

Argentino 67 70 (1) vs Porteño 59 72 (1)

Cavul 82 90 (2) vs San Martín 68 80 (0)

9 de Julio 72 75 78 (2) vs Los Indios 41 79 68(1)

Semis

Ciclista/El Linqueño vs 9 de Julio

Argentino/Porteño vs Cavul

Cruces Mayores

9 de Julio 98/81 (2) vs Porteño 78 / 63 (0)

El Linqueño 71 / 73 (2) vs Sarmiento 59/53 (0)

San Martín 99 59 (1) vs Los Indios 60 71 (1)

Argentino 87 88 (2) vs Cavul 78 67 (0)

Semis

9 de Julio vs Argentino

El Linqueño vs San Martín/Los Indios

Cruces U19

Argentino (semifinalista, espera ganador de 9J-CCJ)

9 de Julio vs Ciclista

El Linqueño vs Sarmiento

Los Indios vs Junín