Argentino de Junín visita hoy a Peñarol de Mar del Plata, en el Polideportivo Municipal

Argentino de Junín tiene esta noche su segundo juego fuera de nuestra ciudad antes de retornar al “Fortín de Las Morochas”, por la Liga Nacional de Básquetbol.

Visitará a Peñarol, en el estadio Polideportivo Municipal “Islas Malvinas”, de la balnearia ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El conjunto “turco” intentará dejar atrás el mal trago sufrido ante Weber, en Bahía Blanca, y por ello apuntará a realizar un buen juego que cambie radicalmente la imagen del equipo en la cancha.

Dirigen desde la hora 21 los jueces Leonardo Zalazar, Julio Dinamarca y Gonzalo Delsart.

Además de este cotejo, hoy se enfrentarán, también desde las 21, Boca Juniors vs. Comunicaciones; y Hispano Americano ante Obras

21 Regatas vs Ferro Sanitarias, mientras que desde las 22 cotejarán La Unión de Formosa y San Martín de Corrientes.



Luego, la Liga Nacional sigue con estos encuentros previstos:

Mañana viernes se medirán: A las 21, Estudiantes (C) vs San Lorenzo de Almagro y a partir de las 21.30, Libertad de Sunchales vs. Quimsa de Santiago del Estero.

Sábado 23: A las 20, Peñarol de Mar del Plata vs. Atenas de Córdoba.

A las 21.30, San Martín vs. Ferro Carril Oeste.

Domingo 24: A las 21, Comunicaciones vs. San Lorenzo de Almagro y 21.30, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Weber Bahía Básket.

Lunes 25: A las 20, Boca vs. Atenas de Córdoba y Obras Sanitarias vs. Libertad de Sunchales.

A las 21, Argentino de Junín ante Olímpico de la Banda (Santiago del Estero).

Desde la hora 22, La Unión de Formosa ante Ferro Carril Oeste.

Martes 26: A las 21, Platense vs. Peñarol de Mar del Plata.

Miércoles 27: A las 21, Obras Sanitarias ante Olímpico de la Banda e Hispano Americano vs. Libertad de Sunchales.

Desde las 22, La Unión de Formosa ante Estudiantes (C).

El jueves 28: A las 20, Boca Juniors vs. Peñarol de Mar del Plata.

Viernes 29: A las 21, Instituto vs. Argentino de Junín e Hispano Americano vs. Comunicaciones; y desde las 21.30, Regatas Corrientes vs. Estudiantes (C).