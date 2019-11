Dura derrota de Argentino de Junin

Cuando no se puede ganar, hay que aprender a perder. Argentino no pudo ganar anoche en Bahía Blanca y tampoco pudo controlar la andanada de goles en contra (+25). Grave. Fue 88-63.

El primer cuarto fue pobre. Argentino hizo todo bien, menos el cierre del juego. De arranque ganaba 4 a 0 en tres minutos y medio (1 libre de Mariani, otro de Cangelosi y un doble de Zárate). Y lo fue llevando con mucho de Slider, más los libres de Zàrate. Pero en el minutos final se equivoco en las opciones tomadas y con un triplazo de Lynch el local le arrebató el parcial 18-17.

Cuando aparecieron los triples en el segundo tramo, Argentino pasó a dominar el juego. Pero defensivamente no funciónó y Weber se lo llevó puesto en un abrir y cerrar de ojos.

Sin más minutos para solicitar, Facundo Zárate reingresò en Argentino y puso el orden necesario para que el equipo se encaminara nuevamente en el cotejo, inclusive cerrando el primer tiempo con 2+1 (39-37).

El Turco controló bien el juego en el tercer cuarto, pero el partido se le desmadró en el último. Los diez minutos finales fueron para el olvido. Perdió 33-13 y se quedó sin invicto en el sur bonaerense.

Mañana juega en Mar del Plata, ante Peñarol.

Anoche

Weber Bahía 88 vs Argentino 63

San Lorenzo 90 vs Platense 81

Gimnasia (Cr) 84 vs Comunicaciones 75

Hoy

21 Instituto vs Quimsa



Jueves 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Hispano vs Obras

21 Regatas vs Ferro

21 Peñarol vs Argentino

22 La Unión Fsa vs San Martín

Viernes 22

21 Estudiantes (C) vs San Lorenzo

21.30 Libertad vs Quimsa

Sábado 23

20 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs Ferro

Domingo 24

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

Lunes 25

20 Boca vs Atenas (Cba)

20 Obras vs Libertad

21 Argentino vs Olímpico

22 La Unión Fsa vs Ferro

Martes 26

21 Platense vs Peñarol

Miércoles 27

21 Obras vs Olímpico

21 Hispano vs Libertad

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (C)

Jueves 28

20 Boca vs Peñarol

Viernes 29

21 Instituto vs Argentino

21 Hispano vs Comunicaciones