Los Indios recibe a San Martín en el desquite

Los Indios intentará esta noche revertir la serie de cuartos de final del campeonato clausura de la Asociaciòn Juninense de Básquetbol cuando reciba la visita de San Martín desde las 21.30.

El Celeste sacó ventaja con un contundente 99-60, la semana pasada en el Bastión de Belgrano, y querrá cerrar el pleito esta noche para jugar semifinales.

En mayores, 9 de Julio se cruza con Argentino en semifinales, en tanto que El Linqueño espera rival de San Martín-Los Indios. Ambos cruces serán durísimos. Detalle:



Hoy

Club Los Indios

21.30 Mayores - Los Indios - San Martín



Cruces U15

9 de Julio 136 / 113 (2) vs Porteño 21/44 (0)

Argentino 83 (1) vs El Linqueño 41 (0)

San Martín 100 /59 (2) vs Los Indios 51/39 (0)

Cavul 60 (1) vs Ciclista 49 (0)



Cruces U17

Ciclista 85 (1) vs El Linqueño 44 (0)

Argentino 67 70 (1) vs Porteño 59 72 (1)

Cavul 82 (1) vs San Martín 68 (0)

9 de Julio 72 75 (1) vs Los Indios 41 79 (1)



Cruces Mayores

9 de Julio 98/81 (2) vs Porteño 78 / 63 (0)

El Linqueño 71 / 73 (2) vs Sarmiento 59/53 (0)

San Martín 99 (1) vs Los Indios 60 (0)

Argentino 87 88 (2) vs Cavul 78 67 (0)