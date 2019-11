Argentino visita a Weber Bahía

Argentino buscará esta noche extender su racha de victorias, cuando desde las 20.30 visite a Weber Bahía Basket.

Los bahienses todavía no ganaron e intentarán hacer fuerte la Localia en el Dow Center.

Dirigen los capitalios Daniel Rodrigo y Karina Baccarelli, y el entrerriano Javier Mendoza.





No juega Kent

El americano, Anthony Kent tampoco serà de la partida esta noche. Hoy se le realizarán nuevos estudios complementarios en el ojo derecho y mañana miércoles será evaluado por el profesional interviniente, a los efectos de dar un diagnòstico definitivo de la situación.



Hoy

20.30 Weber vs Argentino

21 San Lorenzo vs Platense

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Mañana

21 Instituto vs Quimsa

Jueves 21

21 Boca vs Comunicaciones

21 Hispano vs Obras

21 Regatas vs Ferro

21 Peñarol vs Argentino

22 La Unión Fsa vs San Martín.