Victoria de Ciclista sobre Racing de Chivilcoy

Ciclista Juninense se rehabilitó anoche con una gran victoria sobre Racing de Chivilcoy por 84 a 73 en el Coliseo del Boulevard.

De movida Ciclista madrugó a Racing. Un triple temprano de Morales y una andanada de concreciones de Warnock, Tamburini y Arrascaete hicieron disparar al Verdirrojo en el marcador, hasta que en el medio juego la visita se dio cuenta de que le tenía que pasar la bola, a Morris. El extranjero equiparo las acciones y hasta Racing pasó a ganar 17-15. Pero Ciclista volvió a enderezar el carro con Tamburini y Colsani cerrando el cuarto ganador por 19-17.



Los segundos diez minutos fueron equilibrados, casi sin sacarse ventaja. Y cuando pareció que Ciclista soltaba amarras, Aristu y Acuña le metieron cinco puntos en treinta segundos para redondear un primer tiempo ajustado de 38-37.

Tamburini, Arrascaete y Warnock ayudaron a que Ciclista tuviese un arranque de segundo tiempo soñado: 10-0.

Después la defensa, impecable, lo tuvo a Racing cinco minutos y medio sin convertir.

Y el cierre fue mejor, solidificando la diferencia con Morales y Arrascaete como principales armas ofensivas: 61-50.

El planteo de Ciclista en el último cuarto fue el correcto. Le cambió pelota por pelota y sostuvo la diferencia para terminar ganando sin sobresaltos. Tamburini, Warnock y Arrascaete, fundamentales en el mantenimiento del goleo.

Mañana domingo el Verdirrojo vuelve a ser local, recibiendo a Parque Sur de Concepción del Uruguay.





Anoche

Ciclista 84 vs Racing (Ch) 73

Ameghino 83 vs San Isidro 78

Deportivo Norte 75 vs Echague 70

Villa San Martín 75 vs Oberá Tc 78

Hoy

20 Quilmes vs Petrolero

21 Sportivo América vs Unión (Sf)

21.30 Barrio Parque vs Salta Basket