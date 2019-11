Ciclista recibe a Racing de Chivilcoy

Ciclista Juninense vuelve al Coliseo del Boulevard para enfrentarse esta noche, desde las 21.30 a Racing de Chivilcoy en el marco de la fecha 7º de la zona Centro Sur de Liga Argentina. El Verdirrojo buscará una victoria que le dé aire en la tabla posicional, ante el muy buen equipo chivilcoyano dirigido por Diego D´Ambrosio.

Debuta un extranjero en Racing

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la Liga Argentina no da respiro, la subcomisión de básquet de Racing ha realizado un gran esfuerzo y logró la llegada de un nuevo extranjero. Se trata de Evan Milligan, de 22 años, quien cumplirá de esta manera su primera experiencia como jugador profesional fuera de los Estados Unidos.Milligan es alero o ala pivot, mide 2 metros y es nacido en Evansville (Indiana); su paso por el básquetbol escolar fue en Evansville Central High School de su ciudad, luego concurrió a la Wesleyan University de Kentucky, y en la última temporada pasó por la Life University Athletics (en Marietta, Georgia), donde tuvo promedios de 15,3 puntos y 5,6 rebotes por juego. Debuta hoy ante Ciclista.

Historial parejo

La temporada pasada, Ciclista y Racing se enfrentaron en 4 oportunidades y se respetaron las localías. En Junín, fueron triunfos del Verdirrojo, mientras que en Chivilcoy el ganador resultó la Academia chivilcoyana.

Árbitros

Hoy habrá un trío de gran nivel para la Liga Argentina. Dirigen 3 de capital: Pablo Estévez, Rodrigo Castillo y Franco Buscaglia. Tanto el "Colo" Estévez como Castillo dirigieron anoche el encuentro por Liga Nacional entre Argentino e Hispano.

Planteles

Racing de Chivilcoy cuenta con el siguiente plantel: Alejo Barrales, Santiago Barrales, Bruno Pallotti, Matías Aristu, Matías Gómez Nellar, Rodrigo Acuña, Josh Morris, Lisandro Fernández y Juan Fernández . La rotación se completa con otros jóvenes valores como Denis Borssarelli y Andrés Almirón. El entrenador es Diego D'Ambrosio, mientras que Rodrigo Senra su asistente.

Por su parte, Ciclista, se presenta de la siguiente manera: Maximiliano Tamburini, Agustín Carabajal, Diego Álvarez, Julián Morales, Sebastián Cuevas, Imanol Asaravicius, Amir Warnock, Ignacio Colsani y Bautista Arrascaete. Se agregan los jóvenes del club, dentro de los clubes se puede mencionar a Silvano Merlo, Valentín Feuillade y Bautista Piva. El entrenador es Fabricio Salas.

La fecha

21.30 Centro Español vs Atenas

21.30 Ciclista vs Racing (Ch)

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Echagüe

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc