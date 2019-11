Argentino recibe a Hispano Americano

Segunda presentación de Argentino ante su público por la Liga Nacional de Básquetbol.

A las 21 recibe la visita de Hispano Americano de Río Gallegos. Está en duda el americano Anthony Kent. Lo van a evaluar esta tarde porque todavía tiene el ojo hinchado.

Dirigen los capitalinos Pablo Estévez-Rodrigo Castillo y el cordobés Alejandro Zanabone. El platense Walter Milocco actuará de comisionado técnico.

Victoria en la LDD

Anoche por la Liga de Desarrollo, Argentino dio cuenta de Hispano Americano por 85 a 76. Fue el primer triunfo de los pibes Turcos en el certamen. Enzo Filipetti (24 y 19 rebotes) otra vez la figura del equipo. (Ver síntesis aparte)



Programa LNB

Anoche

Comunicaciones 79 vs Instituto 63

Hoy

20 Obras vs Platense

21 San Lorenzo vs Regatas

21 Argentino vs Hispano

Viernes 15

21 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Instituto

22 Quimsa vs Olímpico



Sábado 16

21 San Lorenzo vs Hispano

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

Domingo 17

20 Ferro vs Obras

20 Libertad vs Instituto

21 Estudiantes (C) vs Peñarol



Lunes 18

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

21.30 Regatas vs La Unión Fsa



Martes 19

20.30 Weber Bahía vs Argentino

21 San Lorenzo vs Platense

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones