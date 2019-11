Anthony Kent se lesionó el ojo derecho

El extranjero de Argentino se lesionó apenas comenzó el partido. Fue una jugada desafortunada al costado izquierdo del aro que da espaldas a la calle Almirante Brown, donde cayó al suelo y con la misma lente de contacto se lastimó la cara interna del párpado inferior del ojo derecho.

A pedido del jefe médico del plantel profesional, Dr. Gabriel Vezzoso, concurrió el prestigioso oculista Ariel Morro a Las Morochas para asistirlo. Felizmente el cuadro no reviste gravedad y podrá jugar mañana ante Hispano Americano de Río Gallegos.

Programa LNB

Anoche

Peñarol 79 vs Hispano 76

Estudiantes (C) 60 vs Atenas (Cba) 77

Quimsa 92 vs Libertad 66



Hoy

21 Comunicaciones vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

Jueves 14

20 Obras vs Platense

21 San Lorenzo vs Regatas

21 Argentino vs Hispano

Viernes 15

21 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Instituto

22 Quimsa vs Olímpico

Sábado 16

21 San Lorenzo vs Hispano

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

Domingo 17

20 Ferro vs Obras

20 Libertad vs Instituto

21 Estudiantes (C) vs Peñarol

Lunes 18

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Martes 19

20.30 Weber Bahía vs Argentino

21 San Lorenzo vs Platense

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones