Ciclista sigue sin ganar como visitante

Ciclista Juninense no puede ganar fuera de casa. Anoche cayó derrotado ante Parque Sur por 80 a 65, en Concepción del Uruguay.

Ciclista entró con el pie izquierdo. Poca contracción a la defensa y sin solidaridad con el perímetro, recibió la friolera suma de 6 triples en diez minutos. Así, imposible ganar: 25-16 abajo en el primer cuarto.



El segundo tramo fue de transición. El local cuidó la diferencia, bajó la intensidad del juego, cambió pelota por pelota y se fue ganador 42-33 a los vestuarios.

Ciclista, maniatado en su accionar, sostuvo una media de 17 goles (notable trabajo de Silvano Merlo con 1 triple y 2 dobles) al igual que su adversario que lo mantuvo en partido pero no pudo descontar la diferencia en el marcador.

La única variación del tercer cuarto fue la recuperación en el goleo. En medio de este contexto el negocio siguió siendo del dueño de casa que ganó 23-20, repartiendo equitativamente el goleo (los ocho jugadores que pisaron la cancha convirtieron).



En Ciclista, Julián Morales fue descollante: 4 triples y 1 doble. Luego una mano del Vasco Arrascaete y dos tiros libres de Silvano Merlo.

Nada que hacer para el Verdirrojo en el último cuarto. En un abrir y cerrar de ojos quedó 20 puntos abajo. Indescontable. Corrió de atrás por el resto del juego hasta la chicharra final.

Este viernes llega Racing de Chivilcoy al Coliseo del Boulevard.

Anoche

Quilmes 63 vs Villa Mitre 59

Barrio Parque 97 vs Ameghino 80

Petrolero 89 vs Del Progreso 78

Deportivo Viedma 89 vs Centro Español 82

Parque Sur 80 vs Ciclista 65

Gimnasia (La Plata) 65 vs Estudiantes (Ola) 79

Salta Basket 77 vs Balsuar Tiro Federal 65

Villa San Martin 96 vs Deportivo Norte 86

Hoy

21 Echagüe vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Independiente (Sde)

Miércoles 13

21 Petrolero vs Atenas

21 Sportivo América vs Central (Ceres)