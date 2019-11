Argentino debuta ante Regatas Corrientes

Argentino comienza esta noche a transitar el camino de la Liga Nacional de Básquetbol, edición 2019-2020.

Recibe en El Fortín de las Morochas al Club de Regatas Corrientes, equipo que se formó para pelear entre los cinco primeros lugares del campeonato.

Duro comienzo para el Turco que, con un equipo modesto, intentará dar pelea en una dura LNB buscando como principal objetivo la mantención de la categoría.

Como novedad, respecto al Torneo Súper 20, debutará el extranjero Anthony Kent. El jugador ya estuvo en la entidad en 2017.

Este partido se juega desde las 21 con arbitraje de los capitalinos Diego Rougier-Pedro Hoyo y el cordobés Alberto Ponzo. Jorge Morales, de La Plata, oficiará como Comisionado Técnico.

Derrota en la LDD

Anoche, por la Liga de Desarrollo, los pibes de Argentino debutaron con una derrota ante Regatas. Fue por 81 a 71. Gran trabajo del pivot Enzo Filipetti en Argentino con 33 goles.

Programa LNB

Anoche

Obras 70 vs Boca Juniors 79

San Martín 95 vs Gimnasia (Cr) 100



Hoy|

21 Argentino vs Regatas

21 Peñarol vs Hispano

21.30 Estudiantes (C) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Libertad



Miércoles 13

21 Comunicaciones vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)



Jueves 14

20 Obras vs Platense

21 San Lorenzo vs Regatas

21 Argentino vs Hispano



Viernes 15

21 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Instituto

22 Quimsa vs Olímpico



Sábado 16

21 San Lorenzo vs Hispano

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca



Domingo 17

20 Ferro vs Obras

20 Libertad vs Instituto

21 Estudiantes (C) vs Peñarol



Lunes 18

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

21.30 Regatas vs La Unión Fsa



Martes 19

20.30 Weber Bahía vs Argentino

21 San Lorenzo vs Platense

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones