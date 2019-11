Cavul dejó sin play off a Ciclista Juninense

Cavul derrotó anoche a Ciclista Juninense por 76 a 71 y lo dejó afuera de la competencia. Ahora, en Cuartos de final, los Vagos chocarán contra Argentino. Detalle:

Anoche

U17 Cavul 63 vs Ciclista 80

U15 Junín 53 vs Sarmiento 35

U19 Junín 39 vs Sarmiento 74

Mayores Cavul 76 vs Ciclista 71

Martes 12

Club 9 de Julio

19.30 U19 Nueve de Julio vs Ciclista

Cruces U15

9 de Julio vs Porteño

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios

Cavul vs Ciclista



Cruces U17

Ciclista Juninense vs El Linqueño

Argentino vs Porteño

Cavul vs San Martín

9 de Julio vs Los Indios

Cruces Mayores

9 de Julio vs Porteño

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Argentino vs Cavul