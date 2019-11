Ciclista se juega la clasificación en Lincoln

Ciclista Juninense se presenta esta noche en Lincoln. Desde las 21.30 visita a Cavul en Primera división y debe ganar para poder clasificar a los cuartos de final del campeonato Clausura. Detalle:

Hoy

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Ciclista

21.30 Mayores Cavul vs Ciclista

Club Junín

18.45 U15 Junín vs Sarmiento

20.15 U19 Junín vs Sarmiento



Martes 12

Club 9 de Julio

19.30 U19 Nueve de Julio vs Ciclista

Goleadores

Nicolás Payero (San Martín) 191

Pablo Martínez (Los Indios) 189

Enzo Filipetti (Argentino) 186

Pablo Panetta (Baigorrita) 176

Tomás García (Porteño) 159

Damián Martínez (EL) 159

Emmanuel Fulcheri (Baigorrita) 156

Juan Riva (Junín) 151

Nicolás Maggi (Junín) 150

Martín Sekul (Argentino) 147

Javier Corniglia (9j) 134

Ezequiel Urbieta (CAVUL) 128

Guido Lippi (CAVUL) 127

Tomás Palomero (CLI) 124

Juan Orcesi (9 de Julio) 123

Valentín Ferrarezi (CAS) 122

Juan Eder (CAVUL) 122

Francisco Mira (CAS) 120

Santiago Bornic (9J) 115.