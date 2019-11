San Martín derrotó anoche a Ciclista

San Martín complicó anoche a Ciclista Juninense, tras derrotarlo como visitante por 70 a 60. Ahora el Verdirrojo está obligado a ganar mañana en Lincoln ante los Vagos Unidos. Detalle:

Anoche

U15 Ciclista 58 vs San Martín 79

U17 Ciclista 74 vs San Martín "A" 55

U15 Junín 55 vs Porteño 60

Mayores Ciclista 60 vs San Martín 70

Jueves 7

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Ciclista

21.30 Mayores Cavul vs Ciclista

Club Junín

18.45 U15 Junín vs Sarmiento

20.15 U19 Junín vs Sarmiento

Sábado 9

Club 9 de Julio

19.30 U19 Nueve de Julio vs Ciclista