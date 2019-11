Cavul le ganó a Los Indios un partido clave

Victoria clave de Cavul en Lincoln sobre Los Indios por 83-71.

De esta manera los Vagos quedaron más cerca de jugar play off. Esta noche Ciclista recibe a San Martín en el Coliseo del Boulevard. Detalle:

Anoche

U15 Cavul 77 vs Los Indios 42

U17 Cavul 70 vs Los Indios 59

U15 Porteño 59 vs Ciclista 65

Mayores Cavul 83 vs Los Indios 71

Hoy

Club Ciclista

18 U15 Ciclista vs San Martín

19.30 U17 Ciclista vs San Martín "A"

21.30 Mayores Ciclista vs San Martín

Club Junín

20 U15 Junín vs Porteño

Jueves 7

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Ciclista

21.30 Mayores Cavul vs Ciclista

Club Junín

18.45 U15 Junín vs Sarmiento

20.15 U19 Junín vs Sarmiento

Sábado 9

Club 9 de Julio

19.30 U19 Nueve de Julio vs Ciclista