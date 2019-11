Anthony Kent ya entrena con Argentino

Anthony Kent llegó el domingo al país y ayer lunes realizó su primer entrenamiento con Argentino de Junín. Debutará el próximo martes en El Fortín de las Morochas, cuando el Turco haga su debut oficial en la LNB recibiendo al Club de Regatas Corrientes.

Kent estuvo en la temporada 2017/2018 al servicio del entonces entrenador Eduardo Japez y fue compañero de Malcom Bernard.

Nacido el 27 de Julio de 1983 (36 años) en Columbus (Ohio, USA) juega de pívot, mide 2,08 mts. y pesa 102 kg. Formado en Whetsone High School, esta es su carrera deportiva:

Columbus, Ohio (Whetstone)

2001-2002: Colegio de Wooster

2002-2003: Columbus State CC

2003-2004: no jugó

2004: June-July: McDonald's Summer Liga en Columbus, Oh. (Donatos)

2004-2005: Ball State (NCAA): 27 juegos: 2.7ppg, 2.3rpg, 14ast

2005-2006: Ball St. (NCAA): 14 juegos: 1.5ppg, 1.4rpg

2006 July: Summer Pro-Am Liga en Long Beach (NBA)

2007: Hoops Kentucky torneo Pro Am (JAH/DOD Sports)

2006-2007: JSA Bordeaux Basket (France-N1): 21 juegos: 10.8ppg, 7.3rpg, 2FGP: 49%

2007-2008: JSA Bordeaux Basket (France-N1,1T, starting five)

2008-2009: Fort Wayne (Torneo hormigas locas) (D-League, starting five): 41 juegos: 4.2ppg, .5rpg

2009-2010: Fort Wayne (Torneo hormigas locas) (D-League, starting five): 45 jugos: 5.7ppg, 4.8rpg, FGP: 46.8%, FT: 52.3%

2010-2011: Fort Wayne (Torneo hormigas locas) (D-League): 50 juegos: 5.0ppg, 3.7rpg

2011-2012: Maine Red Claws (D-League): 50 juegos: 5.9ppg, 4.5rpg, 1.4bpg, FGP: 60.4%, FT: 57.8%

2012-2013: Akita Northern Happinets (Japan-BJ Liga): 41 juegos: 9.7ppg, 8.6rpg, 1.9apg, 1.3bpg, FGP: 57.0%, FT: 37.7%, marzo 2013

2013-2014: Aomori Watts (Japan-BJ League): 54 juegos: 7.5ppg, 6.8rpg, 1.5apg, FGP: 47.8%, FT: 51.6%

2014-2015: Ryukyu Golden Kings Okinawa (Japan-BJ Liga): 56 juegos: 6.3ppg, 5.0rpg, FGP: 58.3%, FT: 55.7%

2015-2016: Takamatsu Five Arrows (Japan-BJ League, quinteto inicial): 50 juegos: 12.1ppg, 8.2rpg, 1.8apg, FGP: 48.3%, 3PT: 9.1%, FT: 54.3%

2016-2017: Westchester Knicks (D-League): 4 juegos: 3.8ppg, 1.8rpg, en diciembre '16 se fue a Atlético Welcome (Uruguay-LUB, quinteto inicial): 14 juegos: 19.4ppg, 10.6rpg, 2.5apg, 1.4bpg, 2FGP: 54.8%, FT: 48.4%, en marzo 17 fichó con Panteras de Miranda (Venezuela-LPB, quinteto inicial).

2017-2018: Argentino de Junín, Liga Nacional de Básquetbol.

2918-2019: Olimpia Kings de Paraguay.

Fixture LNB (noviembre-diciembre)

12-11 (L) vs Regatas Corrientes

14-11 (L) vs Hispano Americano

19-11 (V) vs Bahía Basket

21-11 (V) vs Peñarol MdP

25-11 (L) vs Olímpico La Banda

29-11 (V) vs Instituto Central Córdoba

01-12 (V) vs Atenas de Córdoba

06-12 (L) vs Quimsa Santiago del Estero

10-12 (V) vs Ferro Carril Oeste

12-12 (V) vs Obras Sanitarias de la Nación

14-12 (V) vs San Lorenzo de Almagro

19-12 (L) vs Atenas de Córdoba