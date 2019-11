En el tramo final de la fase regular del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, este fin de semana se disputó otra fecha con partidos en Junín y Lincoln. Detalle:

RESULTADOS

MINI

Ciclista 4 vs Club Junín 0

Argentino 0 vs Los Indios 4

El Linqueño 3 vs San Martín 1

Los Indios "B" 4 vs Cavul 0



U13

Argentino 24 vs Los Indios 70

El Linqueño 74 vs San Martín 76

Los Indios "B" 26 vs Cavul 63.