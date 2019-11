Tercera derrota de Ciclista Juninense ante Estudiantes, anoche en Olavarría

Ciclista no pudo anoche en Olavarría, ante Estudiantes, y cayó por 90 a 74. Este viernes vuelven a verse las caras en Junín.

Fue un primer cuarto parejo. Bien Ciclista manejando los tiempos del partido y sosteniendo el goleo en manos de Warnock (3 dobles).

Recién en el cierre y tras el ingreso de Patricio Rodríguez (1 triple, 1 doble), Estudiantes pudo pasar al frente 15 a 12.

Ciclista remó desde abajo el segundo cuarto. Promediando tres minutos para el final se puso a cinco (30-25) empujado por Imanol Asaravicius y Amir Warnock, obligando a frenar el partido al dueño de casa con un tiempo muerto computado.

Después Ciclista se olvidó de defender el perímetro y recibió dos triplazos en manos de Agustín Brocal en menos de un minuto y tiró por la borda el gran esfuerzo que hizo para ponerse en juego.

Más allá de esto, Imanol Asaravicius y Agustín Carabajal volvieron a achicar los números al cierre del primer tiempo: 36-29.

No hubo variación de juego en el tercer cuarto. Estudiantes hizo su negocio y Ciclista corrió de atrás. Owens, im

parable para la defensa juninense. El Vasco Arrascaete apareció en todo su esplendor para sostener el goleo Verdirrojo: 60-52.

Ya en el último cuarto, la imposibilidad de la defensa juninense para contener el perímetro oponente fue haciendo más grande la diferencia a tal punto que terminó recibiendo 30 goles en 10 minutos. Así imposible ganar. Estudiantes cerró el partido con una goleada a su favor por 90 a 74.

Anoche

Sportivo América 75 vs. Villa San Martín 90

Centro Español 83 vs. Del Progreso 61

Parque Sur 79 vs. Racing de Chivilcoy 71

Barrio Parque 86 vs. Balsuar Tiro Federal 51

Hoy

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21.30 Ameghino vs Independiente (Sde)

Mañana

21 Villa Mitre vs Deportivo Viedma

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Salta Basket

21.30 Dep.Norte vs Villa San Martín