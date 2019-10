Sexta fecha del torneo de segunda

Se cumplió el pasado fin de semana la sexta fecha del campeonato Clausura de segunda división, torneo que organiza el profesor Daniel Pontelli en el club Los Indios.

Sarmiento volvió a golear y lidera con el puntaje ideal. Este finde choca contra Canarios, en esperado match. Detalle:

Resultados

Canarios 64 Vs La Jaula 62

Maxibragado 49 Vs La Seis 52

Porteño 55 Vs Soldados De Reja 51

Los Indios 61 Vs Sarmiento 98

Ciclista 75 Vs Las Morochas 42

Ciclista 76 Vs Los Indios 47 (pendiente de la primera rueda)

Postergado

Villa Vs La Pérgola

Próxima Fecha

(Séptima)

Ciclista Vs La Pérgola

Las Morochas Vs Soldados De Reja

Villa Vs La Jaula

Porteño Vs La Seis

Canarios Vs Sarmiento

Maxibragado Vs Club Los Indios