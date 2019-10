Primera victoria de Ciclista en el campeonato

Ciclista Juninense logró anoche su primera victoria en La Liga Argentina, a expensas de Tomás de Rocamora por 87-81.

El primer cuarto fue parejo, donde abundaron los errores y las imprecisiones estuvieron a la orden del día. La visita arrancó mejor, de la mano de Mauro Araujo que abrió el aro desde afuera y luego fue todo abajo para David Jelks.

Ciclista se tomó su tiempo para ordenar la defensa y luego equiparó el juego con Julián Morales y Diego Álvarez como principales armas ofensivas. Le alcanzó para ganar el cuarto 18-17.



/LEÉ MÁS Victoria de Los Indios sobre Porteño de Chacabuco



Mejoró sustancialmente la ofensiva verdirroja en el segundo cuarto sustentando en los tiros externos, al tiempo que la visita no pudo jugar con la soltura de los diez minutos anteriores en la zona pintada. Ciclista cerró bien el primer tiempo 41-31.

Ya en el tercer cuarto, Ciclista pisó el acelerador que le iba permitir a la postre terminar ganando sin sobresaltos.

Gran trabajo del Vasco Arrascaete (3 dobles, 2 simples) y Amir Warnock (4 dobles) que ganaron permanentemente debajo del cristal ofensivo. Además los triples de Agustín Carabajal (2) y Diego Álvarez calaron hondo en el andamiaje del equipo visitante que asimiló el golpe y no encontró espacios para reaccionar. Fue 67 a 52.

Con quince de diferencia, Ciclista manejó los tiempos del cierre. Rocamora arrimó los números a fuerza de triples (Araujo, Gerbaudo, Delfino y Caire), pero Ciclista cerró el partido de acuerdo a los manuales. Le contestó con los triples de Álvarez (2) y Morales, y luego le pasó la bola a Arrascaete y Warnock, cerrando este último el goleo con una impresionante volcada.

Ciclista juega el próximo domingo en Olavarría, ante Estudiantes.

Anoche

Unión (Sf) 90 vs Central (Ceres) 76

Del Progreso 84 vs Quilmes 65

Gimnasia (La Plata) 72 vs Parque Sur 73

Hoy

21.30 Atenas vs Villa Mitre

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

21.30 Oberá Tc vs Sportivo América

Jueves 31

21.30 Centro Español vs Quilmes

21.30 Central Entrerriano vs Racing (Ch)

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

22 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

Viernes 1

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Petrolero vs Quilmes

21.30 Ameghino vs Salta Basket

21.30 Central (Ceres) vs Deportivo Norte