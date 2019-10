Ciclista recibe a Tomás de Rocamora

Ciclista Juninense tendrá revancha ante Tomás de Rocamora, hoy desde las 21.30 en el Coliseo del Boulevard. El equipo de Salas empezó con dos derrotas el torneo, pero hoy tiene una gran chance de meterse en el pelotón de mitad de tabla. Será un partido importante y se espera un gran marco de público. Dirigen Maximiliano Cáceres (La Plata), Oscar Martinetto (Córdoba) y David Schkair (Capital).

Último partido

Con un rendimiento que fue de menos a más, Tomás de Rocamora venció el jueves pasado 89-76 a Club Ciclista Juninense en su segunda presentación dentro de la División Centro Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Cuatro jugadores del Rojo finalizaron en doble dígito, destacándose Mauro Araujo con 20 puntos y 6 asistencias. En la visita, Amir Warnoch sobresalió con 22 puntos y 11 rebotes. Rocamora lo terminó ganando bien, no sufrió y pudo festejar ante su gente, en su primer partido como local.

Historial

Ciclista se impone ante Rocamora en enfrentamientos entre sí. De las 21 veces que han jugado, los juninenses ganaron en 13 oportunidades, mientras que los entrerrianos festejaron en las restantes 8 ocasiones.

Araujo: "Va a ser distinto"

En diálogo con "La Liga", el juninense Mauro Araujo comentó: "Creo que va a ser un partido distinto por parte de los dos equipos, los dos queremos ganar este juego; enfocándonos en nosotros, es un partido importante de visita y creo que va a ser un gran empujón anímico jugar contra este rival para poder revertir la imagen que dejamos en la ruta. Nuestra mejor versión se va a ir dando con el correr del Torneo, no nos tenemos que enfocar en eso sino en mejorar partido a partido y solucionar los errores que tuvimos. Esta semana fue una gran semana de trabajo y seguramente el equipo esté mucho mejor que el último juego".

Parte médico

En Rocamora el equipo estará completo, mientras que en el verdirrojo son duda Maximiliano Tamburini (sóleo) y Diego Álvarez (golpe en la rodilla).

Hoy

21 Unión (Sf) vs Central (Ceres)

21.30 Del Progreso vs Quilmes

21.30 Ciclista vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque

Miércoles 30

21.30 Atenas vs Villa Mitre

21.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

21.30 Oberá Tc vs Sportivo América

Jueves 31

21.30 Centro Español vs Quilmes

21.30 Central Entrerriano vs Racing (Ch)

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

22 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

Viernes 1

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Petrolero vs Quilmes

21.30 Ameghino vs Salta Basket

21.30 Central (Ceres) vs Deportivo Norte.