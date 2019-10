Ciclista perdió contra Tomás de Rocamora

Ciclista Juninense perdió anoche en Concepción del Uruguay por 89 a 76 antes Tomás de Rocamora.

Buen arranque de Ciclista, contundente en las ofensivas y solidario en defensa. Se lo llevó puesto a Rocamora en diez minutos brillantes con 22 concreciones (Asaravicius, Warnoch, Morales y Arrascaete, imparables).

Pero estuvo cuatro minutos y medio sin convertir, en el segundo cuarto, hasta que Julián Morales metió un doble. Demasiado tiempo peleado con la canasta.

Rocamora dio vuelta el partido con un estupendo pasaje de Matías Caire y el acompañamiento de Galo Impini. Así ganó 41 a 36 el primer tiempo. La diferencia no fue mayor porque Ciclista alcanzó a reaccionar con los triples de Tamburini y Álvarez y se mantuvo en juego.

Jelks, Gutierrez y Caire tuvieron a maltraer a la defensa juninense en el tercer cuarto y sostuvieron ganador al local 67 a 59.

Ciclista corrió de atrás. Notable trabajo de Julián Morales (2 triples, 2 dobles con una volcada incluída y 1 simple) para que el Verdirrojo continuara con vida a diez minutos del final.



Ciclista volvió a las fuentes en el último cuarto. Comenzó pasándole la bola a Amir Warnoch (3 dobles) y con una mano más de Julián Morales achicó la brecha a 4 puntos (72-68) a seis minutos de la chicharra final. Pero se quedó sin nafta.

El juninense Mauro Araujo -con siete puntos seguidos- le marcó el camino de la victoria a Tomás de Rocamora, en el embalaje final del partido.

Este martes juegan el desquite en Junín.

